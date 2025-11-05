「親子で頑張りました」自由研究の成果物が圧巻で2.4万いいね「素晴らしい」「一生の思い出」【ママリ】

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、みみたろう(@UIVsaYe6gyFqNKj)さんが投稿していた素敵なエピソードです。 小学生 の子どもがいると 夏休み の自由研究や作品作りをどうしようか親も一緒になって頭を悩ませるものではないでしょうか。みみたろうさんのお子さんは貝殻の収集を行ったそうなのですが、その出来栄えはあまりにも素晴らしく、Xでは「親子での一生の思い出」と話題になりました。

みみたろう(@UIVsaYe6gyFqNKj)さんが投稿していたのは、親子で頑張ったという夏休みの自由研究で行った貝殻採集の写真。その素晴らしすぎるできがXで話題となりました。

©︎UIVsaYe6gyFqNKj

大小さまざまな色や形の貝がきれいに並べられ、その完成度の高さにまず驚きますよね。みみたろうさん自身も貝の収集が好きとのことなので、お子さんがしっかりとその血を受け継いでいるのがよくわかります。貝を拾っている間もきっと親子でさまざまな会話があったのだろうなと想像し、ほっこりとした気持ちになりました。



この投稿に「素晴らしい👍」「並べ方も 素敵✨🐚親子での 一生の 思い出🌊🌊✨」といったコメントがついていました。ここまでの作品を作るのは相当大変だったと思うのですが、親子でその思い出を共有しているというのがとてもいいですよね。真似したくても決してできない親子の力作に拍手を送りたくなる素敵な投稿でしたね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）