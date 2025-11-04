《駆除するなんて熊がかわいそう酷すぎる。》

《山に帰っておなかいっぱいにどんぐり食べてほしい 人間の都合でクマさんをいじめるのほんとにかわいそうで涙が止まらない》

《よく、こんなかわいい動物を、 目の前でこんな風に動き、生きている熊を殺せるよ クマを殺す奴、ハンターに天罰が下りますように》

【写真】宇多田ヒカルの「くまちゃん愛」がひしひしと伝わる直筆イラスト

全国各地で多発しているクマ被害は森や山林だけでなく、市街地での甚大な人身被害も急増している。そんな連日のクマ出没情報に、猟友会ハンターによる駆除活動も追いつかなくなっている中、各市町村には今なお「駆除するな」「森に返せ」などのクレームが寄せられ、関係各所が対応に追われているようだ。

ネット上でも冒頭のような「クマがかわいそう」とする駆除否定派の声も根強く聞こえ、「駆除はやむなし」「人の生活と命が優先」とする肯定派との衝突もたびたび見受けられ、互いに誹謗中傷ともとれる批判が向きあう事態になっている。

「中にはメガソーラー建設に反対する“活動家”も含まれているように見えますが、多くはクマ被害とは遠く離れた都市部からの苦情やクレームが多いと聞きます。彼らにとって“クマ”は動物園にいる愛くるしい子グマ、またはデフォルメされた人気キャラクターやアニメ作品のイメージなのかもしれません」（全国紙・社会部記者）

そのクマ論争において“とばっちり”とも言うべきか、「クマといえば…」とのイメージが強いのか、ネット上で動向が注目されるアーティストが。

擁護派がイメージする熊そのもの

《このクマ問題の中、宇多田さんはどう言う感想を持っているのか気になったのは確か。クマといえば宇多田ヒカル》

《宇多田ヒカルさんは、今はぼくはくまをライブで演りにくいだろうな。》

《宇多田ヒカルの「ぼくはくま」 擁護派がイメージする熊そのものではないだろうか 宇多田に罪は無いけど》

2006年11月にシングル『ぼくはくま』をリリースした宇多田ヒカルだ。同曲は「クマ好き」で知られる彼女が手がけた童謡で、NHK『みんなのうた』でも放送され、さらに絵本の題材にもなっている楽曲だ。

2006年といえば、クマによる人的被害がそれまでの過去最多の年間145人に上った年であり、以降は環境省が月別の統計を取り始めることおになった節目の年。なお2025年は、10月時点ですでに180人となっている。

同様に多くの死傷者を出したのが2010年（147人）、この時には人里に降りてきたクマを補殺すべきか放獣すべきか、ネット、メディアを含めての議論が巻き起こった。

宇多田も当時のツイッター（現X）にて、

【里に降りてきたクマを、麻酔銃を使って捕獲して森へ返すには、お金がかかるんだってね。予算も足りないと。だから、安上がりで早い、射殺になってしまう。クマを森へ返すための予算を管理してる機関があるなら寄付したいな。ちょっくら調べるぞ！】

【ベストは住民が家で静かにクマが去るのを待つことだけど、そう出来ない場合もあるだろうし、自分たちの里を守るためにどうにかしようとする人たちもいるはず。そんな時の対処として射殺よりは捕獲して森へ返すほうがまだいい。今すぐできることもやりつつ根深い環境問題も勉強したいです。】

クマを駆除する論調に疑問を持っていたのだろう。自ら“放獣”の道を模索してみせ、のちに「日本自然保護協会」といったクマとの共存を目指す団体を紹介している。

そしてクマ出没が再び大体的に報じられたのが2021年6月、北海道札幌市東区の住宅街にて身長160センチ、体重158キロのヒグマが4人を次々と襲う獣害事件が全国ニュースになったのだ。同区でのクマ被害は実に143年ぶりの出来事だった。

「人間にとって脅威でもある生き物」

この翌月、7月15日付で発行された『読売KODOMO新聞』の巻頭では【くまって「めいわく?」】との特集記事が組まれたのだが、ここにコメントを寄せた宇多田。同日配信のWeb記事では掲載された全文では、自身と「くまちゃん」との出会い、「テディベア」の歴史などを読み解く宇多田だが、2010年の投稿とは少々異なった“葛藤”が垣間見える一文も。

【本物のクマはとんでもなく強く、人間にとって脅威でもある生き物ですが、こんなに「かわいい」と思えるのはなぜでしょう？】

クマ自体には変わらずキャラクター的な「かわいい」要素を示しつつも、これまでには語られなかった「人間にとって脅威でもある生き物」と、時に人間の生命をも脅かす害獣にもなり得る、との認識も披露したのだ。

「2021年の襲撃事件以降、北海道ではヒグマとの遭遇や被害報告が多発し、2025年は史上最大の被害額を出している秋田県をはじめ、全国各地でツキノワグマによる物的、人的被害が増え続けています。学習能力が高いクマにはもはや“放獣”は被害を拡大させる、それこそ“人間にとって脅威でもある生き物”になる可能性があることを認識すべき時が来ているのかもしれません。

10月には閣僚会議にてクマ被害対策を講じ、“緊急銃猟”といった迅速な駆除ができるよう早期実施に向けて協議しています。それほどの“国難”になりかねない状況で、この後に及んで“かわいそう”論が出るのは、長年にわたる“クマ=かわいい”が刷り込まれているのかな、と」（前出・記者）

2024年のデビュー25周年には『くまちゃんARサイト』との企画サイトをオープン（現在は閉鎖）させるなど、依然として“くまちゃん愛”自体は変わらない様子の宇多田。『ぼくはくま』の歌詞にある、【けんかはやだよ】は誰に向けての呼びかけだったのだろうか。