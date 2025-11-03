KビューティーとKフードがアジア太平洋経済協力（APEC）首脳会議の会場を魅了した。Kビューティー製品はAPEC期間中、世界の注目を集め続けた。アモーレパシフィックやLG生活健康など、Kビューティーを代表する企業は会場のあちこちで世界の首脳やビジネスリーダーらと交流した。

Kビューティーを体験できる慶州皇龍院（キョンジュ・ファンリョウォン）の「Kビューティー・パビリオン」には、APEC出席者たちの訪問が相次いだ。アモーレパシフィックは、人工知能（AI）を活用して来場者の肌の色に合わせた化粧品をその場で製造した。LG生活健康は、APEC首脳会議に出席した各国首脳の配偶者への贈答用として、「The History of 后(Whoo)」の高級クリーム「還幼膏（ファンユゴ）」を提供した。

LG生活健康は、各国首脳配偶者への贈答用として国賓級ギフトセット20セットを準備し、最高級クリームの「還幼膏」と「還幼童顔膏（ファンユドンアンゴ）」を収めた。贈答用の箱は、ソウル市無形文化財第1号の漆匠・孫大鉉（ソン・デヒョン）氏が製作した菊唐草文様の螺鈿（らでん）漆器箱で、格調をいっそう引き立てた。LG生活健康はまた、首脳会議の付帯行事として開かれた「APEC最高経営者（CEO）サミット」に出席した世界主要企業のCEO向けの贈答用としても、「還幼膏」54個を提供した。

CEOサミット期間中、慶州皇龍苑で行われた「ザ・フー（THE WHOO）アートヘリテージ・ラウンジ」プログラムには、国際通貨基金（IMF）のクリスタリナ・ゲオルギエバ専務理事、駐韓インドネシア大使夫人のウィディア・ランティ氏、米国のファッションデザイナーであるニッキー・ヒルトン氏らが訪れた。

CJオリーブヤング（OLIVE YOUNG）は、Kビューティー・パッケージをAPECの公式贈呈品として提供した。オリーブヤングのKビューティー・パッケージは、スキンケア、メイクアップ、パーソナルケアなど、Kビューティーの主要カテゴリー17品で構成された。CJオリーブヤング関係者は「革新的な品質とトレンディーな感覚で世界市場から好評を得ているKブランドのうち、アジア太平洋地域で人気の高い商品を厳選した」と説明した。パッケージデザインは、千年の古都・慶州を象徴する新羅の金冠と伝統的な結び紐からインスピレーションを得て、木材と螺鈿を用いたデザインで韓国的な美の精髄を表現した。

Kフード企業もAPECを支えた。慶州に設けられた国際メディアセンターの向かい側では、Kフードのフードトラックが海外の報道関係者らの心をつかんだ。国内の食品企業はラーメン、トッポッキ、チキン、豚骨スープなど多彩な韓国料理を提供した。農心（ノンシム）は「辛ラーメン」を、キョチョンチキンは「醤油味」と「ハニー味」の骨なしチキンを提供した。CJ第一製糖は、参加者の宿泊施設とメディアセンターに「ビビゴ」のカップトッポッキ、海苔スナック、「ヘッパン」のカップご飯など2万個の製品を用意した。

韓国チキンの人気も高かった。15年ぶりに訪韓したエヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（CEO）は、ソウル三成洞（サムソンドン）の「カンブチキン」で、サムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長、現代自動車グループの鄭義宣（チョン・ウィソン）会長とともにチキンを楽しんだ。ジェンスン・フアン氏はエヌビディアのグラフィックカード発表イベントで「韓国のチキンは世界最高だ」と叫んだ。