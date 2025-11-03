「チャームセット」（税込 2700円）

写真拡大

　東京ディズニーリゾートは、12月11日（木）から、東京ディズニーランドや東京ディズニーシーにあるモチーフがデザインされたグッズを発売する。

【写真】12月11日（木）発売の新グッズのラインナップ一覧

■パークの思い出を持ち帰ろう！

　今回登場するのは、アトラクションやグッズ、おいしそうなメニューなど、パークで目にするものをギュッとデザインに詰め込んだグッズたち。

　「ステーショナリーセット」や「シール帳」「ペンケース」「消しゴム〈Ain〉セット」など豊富な文房具がラインナップとなっている。

　また「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」のトニー・ソラローニや、「グーフィーのペイント＆プレイハウス」のかかし、「タワー・オブ・テラー」のシリキ・ウトゥンドゥなどがデザインされた「チャームセット」も登場。

　そのほか「スマートフォンケース」や「タンブラー」「ステンレスボトル」「ショルダーバッグ」など日常で使えるアイテムもそろう。

　パークの思い出と一緒に、友達とシェアしたり自分へのおみやげなどにもピッタリだ。

　東京ディズニーランドや東京ディズニーシーにあるモチーフがデザインされたグッズは、12月11日（木）から、東京ディズニーランドの「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシーの「イル・ポスティーノ・ステーショナリー」で発売。