TDR新グッズ、12．11発売！ トニー・ソラローニやグーフィーの家のかかしなどパークのモチーフをデザイン
東京ディズニーリゾートは、12月11日（木）から、東京ディズニーランドや東京ディズニーシーにあるモチーフがデザインされたグッズを発売する。
【写真】12月11日（木）発売の新グッズのラインナップ一覧
■パークの思い出を持ち帰ろう！
今回登場するのは、アトラクションやグッズ、おいしそうなメニューなど、パークで目にするものをギュッとデザインに詰め込んだグッズたち。
「ステーショナリーセット」や「シール帳」「ペンケース」「消しゴム〈Ain〉セット」など豊富な文房具がラインナップとなっている。
また「パン・ギャラクティック・ピザ・ポート」のトニー・ソラローニや、「グーフィーのペイント＆プレイハウス」のかかし、「タワー・オブ・テラー」のシリキ・ウトゥンドゥなどがデザインされた「チャームセット」も登場。
そのほか「スマートフォンケース」や「タンブラー」「ステンレスボトル」「ショルダーバッグ」など日常で使えるアイテムもそろう。
パークの思い出と一緒に、友達とシェアしたり自分へのおみやげなどにもピッタリだ。
東京ディズニーランドや東京ディズニーシーにあるモチーフがデザインされたグッズは、12月11日（木）から、東京ディズニーランドの「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシーの「イル・ポスティーノ・ステーショナリー」で発売。
【写真】12月11日（木）発売の新グッズのラインナップ一覧
■パークの思い出を持ち帰ろう！
今回登場するのは、アトラクションやグッズ、おいしそうなメニューなど、パークで目にするものをギュッとデザインに詰め込んだグッズたち。
「ステーショナリーセット」や「シール帳」「ペンケース」「消しゴム〈Ain〉セット」など豊富な文房具がラインナップとなっている。
そのほか「スマートフォンケース」や「タンブラー」「ステンレスボトル」「ショルダーバッグ」など日常で使えるアイテムもそろう。
パークの思い出と一緒に、友達とシェアしたり自分へのおみやげなどにもピッタリだ。
東京ディズニーランドや東京ディズニーシーにあるモチーフがデザインされたグッズは、12月11日（木）から、東京ディズニーランドの「グランドエンポーリアム」、東京ディズニーシーの「イル・ポスティーノ・ステーショナリー」で発売。