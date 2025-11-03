不動産ベンチャー勤務、六度の始末書で「クビ」を宣告されても…焦るどころか開き直るZ世代の余裕の理由

2024年春、新卒で不動産ベンチャーに就職した現在24歳の男性は今年6月、会社から「クビ」を宣告された。入社半年で営業成績が社内トップクラスにまで上り詰め、下半期のボーナスも100万円近くだったにもかかわらずだ。原因は4度の寝坊に加え、経費精算のミスと上司への虚偽報告で計6回、始末書を書かされたことだった。

「正直、なめてましたね。自分の非は認めますが、納得いかないこともあります」と語る男性。いったい何があったのか。

「楽勝だった」就活

金谷玲さん（仮名）が就職活動をスタートしたのは23年2月。編集者にあこがれ、出版社しか受けなかった。計7社を受けたが全滅。24年夏ごろから選択肢を広げたところ、すんなり4社から内定をもらった。

「楽勝でした」

その中で、企業のM&Aを手がける会社の平均年収は1200万円。高収入が見込めたが、「不祥事が報じられ、業界の先行きに不透明さを感じた」として拒否。選んだのが不動産ベンチャーだった。

「給料も高く、不動産の知識を身につけたら面白そうだし、将来性もあると思ったんです」

「会社を出るのはいつも最後」

入社すると、用地の仕入れを扱う部署に配属された。担当は首都圏郊外での営業だった。

まずは土地を探すところから始まる。売りに出る情報が集まる仲介業者との関係構築が重要だ。同業他社と比べてどれだけ優位に立てるか。単に金額だけではなく、所有権移転や緩和の条件、余計な解体費用が発生した際の責任をどうするか、といった交渉が鍵になる。すべてがスピード勝負だった。

「プロ同士の交渉ばかり。知識がなければ話になりませんでした」

半年はまったく成果を出せなかった。しかも入社3カ月後には、初めての寝坊を経験していた。朝まで友人と酒を飲んでいたのが原因だった。「気の緩みというか、仕事への姿勢の甘さが招いた」と反省した。

元々遅刻に厳しい会社で、上司との面談では「2回やると辞めてもらうから、そのつもりでいて」と言い渡された。

勉強に次ぐ勉強で、いつも会社を出るのは最後だった。

「ずっと焦っていました」

がむしゃらに働いた末の悲劇

努力が実り、初めての契約を実現したのは昨年9月末。その後も順調に数字は上がり続けた。会社が設定したノルマの大幅超過を達成し、新人ながら部署内で3位に躍り出ていた。

飛躍の要因は、知識を得て仕事が回り始めたことだけではない。エースだった先輩が昇格して管理職になり、担当エリアを譲り受けたのだ。

後に部長からはこう打ち明けられた。「いつも遅くまで仕事しているのを見ていた。理解度も高く、やってくれると思った」。大抜擢を素直に喜んだ。

その一方、反動も出ていた。

年末に向けて仕事量は増え続け、残業の日々。「ほぼ毎日、帰り道に吐いていました。おなかが痛く、胸が気持ち悪かった。それでもアドレナリンがどばどば出ていて、苦ではなかったです」

自宅は会社から徒歩20分ほど。休日も買い物ついでに自転車で出社し、3~4時間ほど仕事した。

そんな生活はプライベートも蝕んでいった。

大学時代からつきあっていた彼女とは滅多に会えなくなり、たまのデートの際も取引先や上司からの電話に出てばかり。極めつけは、沖縄旅行中もずっと仕事の電話をしていて「マジギレされました」。

交際2年半くらいで、結婚のことも頭をよぎっていた。だが12月頭、「私を大切に思っていない。一緒にいるのが辛い」。LINEで別れを告げられた。

二度目でクビと言われていたのに…

残業続きのまま、年末へ。世間がクリスマスムード一色の12月24日。起きて時計を見ると昼過ぎだった。

「やべえ」「クビになる」

慌てて出社すると、上司はこう告げた。「処分がどうなるか分からないけど、さすがに今夜の忘年会に出る資格はないから」

その日は会社の仕事納めだった。みんなが18時ごろに次々と会社を後にする中、一人遅くまで残った。

帰宅する気にもなれず、ネットカフェで漫画を読んだ。次第にもやもやした気分を発散したくなり、人生初のメンズエステへ。

「もちろん一番高いコースで。最高でした」

会社から告げられたのは出勤停止2日の処分。始末書に加え、部署も異動となり、担当エリアも剥奪された。

ところが、新たな課で任されたエリアは東京都内。東京ほど取引量が多く、また多額のマネーが動く土地はない。

二度の寝坊は猛省し、翌日が休みの日以外は酒を飲まないようにした。会社や取引先との飲み会の翌日は、必ず有給を取った。

