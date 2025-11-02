3児の母・小倉優子、中学生の息子への彩りよい“お肉多め”手作り弁当を披露「めっさ彩りがええ」「母の愛情が伝わります」
3児の母でタレントの小倉優子（41）が2日までに、自身のインスタグラムを更新。中学1年生の長男に作った手作り弁当を紹介し、彩り豊かで栄養バランスのとれた内容に多くの反響が寄せられている。
【写真】「めっさ彩りがええ」小倉優子が披露した“お肉多め”手作り弁当
投稿では、「中学一年生の長男のお弁当 『お野菜はいらないよ！』と言われても、ちょこちょこいれています」とのコメントとともに、1週間分とみられる弁当の写真を公開。唐揚げやハンバーグ、卵焼きなどの“お肉多め弁当”に彩りの良い副菜を添えた仕上がりで、「お野菜よりお肉 お魚よりお肉 何よりお肉みたいです笑」とつづった。
コメント欄には「めっさ彩りがええお弁当やなぁ」「食べるのが楽しくなってまうわ」「母の愛情が伝わります」「バランスが取れたお弁当」「こんな素敵なお母さんだったら俺の人生変わってたな」「ゆうこりん料理上手いから店屋に出されるもんな」「お弁当箱どこのか教えてください 真似したい」など、絶賛と共感の声が相次いでいる。
