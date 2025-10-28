物流センターに掲げられたアマゾンのロゴ＝２０２４年１０月、フランス・ナント/Mahe/REUTERS/REUTERS

ニューヨーク（ＣＮＮ）米ネット通販大手アマゾン・ドット・コムが最大で３万人を削減する計画を進めている。人員削減は２８日にも始まるとみられている。

今回の人員削減は同社の従業員の約１割に相当する。人工知能（ＡＩ）の進化がホワイトカラーの労働者の懸念を強めているほか、米国の労働市場に軟化の兆しが見えている。

今回の人員削減についてはロイター通信が最初に報じた。ＣＮＮもアマゾンにコメントを求めている。

米雇用機会均等委員会（ＥＥＯＣ）に提出された２０２４年の調査によると、アマゾンの従業員数は３５万人を超える。

アマゾンのアンディ・ジャシー最高経営責任者（ＣＥＯ）は６月、従業員向けのブログで、ＡＩによる効率化によって将来的に人手を減らすことが可能になると述べていた。

アマゾンにとって大規模な人員削減はこれが初めてではない。２３年には人事部門やクラウド事業の「アマゾン・ウェブ・サービス（ＡＷＳ）」などで計２万７０００人の削減を発表。当時ジャシー氏は、世界経済の見通し悪化を理由に挙げていた。

今回の削減は、特に若手のＩＴ労働者にとって警戒感が広がる雇用市場の軟化の兆候が見られる中で発表された。生成ＡＩの進展によって企業が自動化を進める中、人間の仕事が置き換えられるとの懸念が強まっている。そうした懸念の多くは十分な研究に基づいていないと指摘する専門家もいる。