ソフトバンクからドラフト１位指名を受けた佐々木麟太郎内野手（米スタンフォード大）のマネジメント担当者が２７日、都内で報道陣の取材に対応し、佐々木の現状などを説明した。

大学２年生となった佐々木は、来年２月から始まるシーズン中はプレーに専念し、ソフトバンクとの交渉など進路については同７月のＭＬＢドラフト後まで封印する意向。担当者は「来シーズンしっかり活躍して大きな舞台に行けるように、もしくは大学に残るという選択肢も当然ある」と話し、メジャーリーグ、ソフトバンク、大学残留の全ての可能性を考慮しているとした。

佐々木は２３日に行われたドラフト会議の様子をリアルタイムでネットで確認。「指名してくださった２球団に、これまで見に来てくださった球団の方々にもすごく感謝をしています。高い評価をいただいたので、すごく励みになっていました、と申しておりました」（担当者）と感謝していたという。

大学では文武両道を実践し、学業とスポーツともに優秀な学生に贈られる賞も受賞。学問の分野では会計学に関心が高いといい、担当者は「経営者と企業家に向けた会計学の授業がすごく面白いと言っています」と説明。「いろんな選択肢を彼の中で考えながら、長期的な視野を持って、将来を考えていく流れになろうかと思います」とした。