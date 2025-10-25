ワールドシリーズ第1戦

2年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは24日（日本時間25日）、敵地カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第1戦に4-11で敗れた。大谷翔平投手は「1番・DH」で先発出場。9回の第5打席では、敵地から異例のチャントが起きた。

4-11の9回2死。打席に立った大谷に送られたのは、「We don’t need you!（俺らにお前は必要ない）」の大合唱だった。4万4353人が埋めたロジャーズ・センター。大谷は四球を選んで出塁した。

2023年12月、当時FAだった大谷がインスタグラムでドジャース入りを発表する前日に、トロント行きの飛行機に乗っているとの“誤報”が出たことで残る因縁。トロント地元民はここぞとばかりに息の合ったヤジを飛ばした。

米専門メディア「ドジャーブルー」はYouTubeチャンネルで、試合後のブルージェイズ・シュナイダー監督の会見動画を公開。大谷へのチャントについて、指揮官は「私はただ3つ目のアウトが欲しかっただけだよ。熱狂的なファンベースは大好きだ」とした上で、こう続けた。

「なんとなく聞こえたけど、正直なところ、彼のような選手について話すのは難しいものだ。彼は特別な選手だ。打たれた本塁打があの場面でよかった。我々には少し余裕があったからね。いずれにせよ、ファンが我々のチームに情熱的であるのは素晴らしいことだ」

大谷は7回の第4打席にWS初本塁打となる2ランを放ったが、チームを勝利に導けず。第1打席は空振り三振、第2打席は2死満塁の大チャンスで一ゴロ。第3打席は見逃し三振だった。



（THE ANSWER編集部）