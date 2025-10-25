「行動してみます」強力な助っ人を得て立ち上がる妻｜公務員の夫と修羅場になった話【ママリ】

この漫画は、主人公・佳奈が モラハラ 気味の 公務員 の夫・邦夫の裏切りに気づき、何度もはぐらかされながらも不倫の証拠を集めて闘うさまを描いています。作者・はたけ｜まんが投稿(@hatake_0123_)さんによる『 公務員 の夫と 修羅場 になった話』第27話をごらんください。

邦夫の浮気を疑い、職場の元先輩・香の紹介で邦夫と同じ課で働く星野に話を聞いた佳奈さん。職場での邦夫の様子を聞くと、新人の女性社員と行動を共にしていることが多いと分かります。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

佳奈さんの気持ちを最優先に応援すると話す香。自分を支えてくれる人がいるのは心強いことです。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

後輩の星野も全面的に協力してくれるようでありがたいですよね。職場の人とつながっていることは邦夫に知られないようにしなければなりません。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

親身になって相談に乗ってくれる香と星野に心から感謝する佳奈さん。2人の協力を無駄にしないために、佳奈さんも決断します。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

香や星野と話をする中で、邦夫とはもちろんのこと自分自身とも向き合う決心をした佳奈さん。お互いにごまかし合ってすれ違ってきた関係を変える時です。

妻を見下す浮気夫を成敗

©hatake_0123_

©hatake_0123_

この物語の主人公・佳奈さんは、最近夫・邦夫の態度が冷たくなったことに違和感を覚えていました。仕事の残業が増え、帰りも遅くなりがち。ある日、帰宅した邦夫から石けんの香りが漂っていることに気づきますが、問いかけてもはぐらかされてしまい、佳奈さんの不安は膨らむばかりです。



そんな中、職場の先輩だった香に相談したところ、邦夫の「残業」はどうやら嘘だったことが発覚。さらに後輩の星野の協力を得て、佳奈さんは夫の行動を調べ始めることになります。夫婦としてきちんと向き合いたいと願う佳奈さんは、邦夫と話そうと何度も試みますが、彼は話を避け、自分は何もやましいことはないと高圧的な態度を崩しません。納得のいかないままではいられなかった佳奈さんは、ついに自ら証拠を集める決意をします。たとえ真実を知ることがつらいものであっても、自分の気持ちを無視され続けるわけにはいかないと立ち上がったのです。



本来、夫婦は対等な立場で話し合い、問題を解決していくものです。それなのに、佳奈さんの不安や疑問に向き合おうとせず、見下すような態度を取る邦夫の姿勢は、パートナーとして誠実さに欠けるものといえるでしょう。この作品は、傷つきながらも自分の気持ちに正直に生きようとする佳奈さんの姿を描いています。相手の言葉や態度に振り回されるのではなく、自分自身の未来のために一歩踏み出す勇気が伝わってくるエピソードです。

記事作成: sa-i

（配信元: ママリ）