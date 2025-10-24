ワールドシリーズ(WS)第1戦で先発が予定されているブレイク・スネル投手が前日会見に臨み、前回のWS登板からの成長を語りました。

スネル投手は2020年にはタイラー・グラスノー投手とともにレイズに所属。そしてチームがア・リーグ王者となりWSに進出すると、ナ・リーグ王者のドジャースと対戦し第2戦と第6戦で先発しました。しかし第6戦では6回途中まで無失点と好投。しかしランナーを許したところで早めの降板となり、その後継投失敗し自責点1がつくと共に逆転負けでWS制覇を逃しました。

スネル投手はその当時から大きく成長したことを言及。「2020年当時はまだ子供っぽかったのに、今では男になり、家族を持ちました。本当に多くのことが変わりました。そして野球というスポーツに対する見方も、以前とは大きく変わりました。残された時間は限られているし、若くもない。今はただ、その瞬間、その時間、そしてそれが自分のキャリアにとって何を意味するのかを、より深く理解しています」と心境の変化を語りました。

そしてスネル投手は25日に迎えるブルージェイズとのWS第1戦へかける思いとして「この試合が僕のキャリアで最も重要な先発マウンドになると思います。チームの究極の目標であるワールドシリーズ優勝のチャンスがありますし、おそらく僕のキャリアで最も重要な先発になるでしょう」と話しました。

かつての悔しい経験を経て、その後、2度のサイ・ヤング賞受賞するなど成長を遂げたスネル投手。2016年にMLBデビューを果たし、今季で10年目を過ごしている現在、キャリア集大成の一つとしてとらえるこの先発マウンドで、活躍が期待されます。