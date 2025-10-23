高市内閣で連立を組むことになった、自民党と日本維新の会。

【写真を見る】自民・維新の「副首都」構想 名古屋が選ばれる可能性は？広沢市長が目指すのは“名古屋が消える特別区”ではなく特別市

維新が総理指名選挙の協力の条件として挙げていたのが、「副首都構想」です。

絶対条件として示された副首都構想とは、一体どのようなものなのか、名古屋が副首都になる可能性はあるのでしょうか？

副首都構想の定義は、「災害時の首都機能のバックアップ」

しかし、日本維新の会の副首都構想の中身自体は明らかになっておらず、専門家の方も、副首都構想について様々な意見があります。その中からこの問題に詳しい東京大学 牧原出教授の案を紹介します。

副首都構想

・1ヶ所ではなく複数作る。

・各省庁の一部（例：国土交通省の職員の半分など）を引っ越す。

・その町に新しい建物も作る。

大阪というイメージがありますが、大阪だけではありません。

では、どこが副首都構想になるのでしょうか…



牧原教授は、「東京と新幹線で繋がる自治体が候補地になるのではないか、

仙台・新潟・長野・金沢・大阪・名古屋の6都市が有力だ」と話しています。

名古屋市の受け止めは？

10月20日の定例会見で広沢市長は「副首都構想については、バックアップ機能は考えるべきだし、1ヶ所ではなく地理的に散らばせておくのが良い」



しかし、「特別区が必須のことになったら、名古屋市を特別区にする考えはない。そうなると、見送り」とも話しました。

では、特別区とはどのようなものなのでしょうか？

名古屋市立大学の三浦哲司准教授に、特別区について聞きました。

それは、東京のようになること。

名古屋は愛知県名古屋市ですが、東京は東京都品川区、渋谷区と東京市はありません。そのため、名古屋が特別区になると、「愛知・千種区」「愛知・中区」と名古屋市が消えてしまいます。これが「特別区」です。

特別区には、こんなメリットが…

それは、二重行政の無駄を省くことができることです。

都道府県と市町村は被っていることが多く、そういったものを省いて除いて、お金を浮かせて成長戦略に投入できます。特別区は、維新が目指す「都構想」です。

しかし、名古屋市が目指しているのは、特別区ではなく、特別市。



特別市とは「日本国→愛知県→名古屋市」ではなく、「日本国→名古屋市」となり、愛知県から独立し、都道府県と同等の権限を与えるということです。

特別市のメリットは、市の税収が増えること。

現在、名古屋市民が払っている税金は、愛知県にも…

しかし、名古屋市が特別市になることで、市民税はすべて名古屋市に入り、サービスも向上します。これを長年、名古屋市、横浜市、神戸市などが目指しています。



名古屋市がやろうとしてることは、今のところ大阪とは少し違うため、広沢市長は特別区をするなら、「副首都構想」に入ることは見送りと考えています。

三浦准教授は、

維新にとって『副首都構想』で、特別区必須という表現は、実は念願でだったのではないか。大阪都構想が2回大阪で否決されているので、これのリベンジなんじゃないかという見方もあると分析しています。

「副首都構想」は、今後どうなっていくのでしょうか？