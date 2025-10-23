《なにこのキモ番組 この時代にこんな女性軽視的な企画してる番組とかもっと炎上してもいいだろ》

【写真】「金スマみたい…」若い女性を背後にズラり並べたtimelesz新番組

10月13日に放送されたtimeleszの冠番組『timeleszの時間ですよ』（TBS系）のある企画がX上で取り上げられ、冒頭のようなコメントが寄せられている。

「本番組では『見極めチャレンジ!7秒timelesz​』という企画が行われましたが、その企画の中で、“10人の子どものお母さんを7秒で見極めろ”というお題が出されました。

スタジオに登場した4人の女性の中から、10人を産んだ母親を当てるというお題で、メンバーやゲストは顔だけでどなたが大家族のママなのかを判断。この企画が物議を醸しているのです」（スポーツ紙記者）

メンバーの橋本将生は“母親特有のオーラを感じた”と発言。菊池風磨さんは“明らかに見てわかりました”としたうえである女性だけ場慣れしていなかったと指摘し、それぞれ予想。

見た目で大家族のママを当てるという本企画にネット上では、冒頭のような意見のほかにも、

《え?今令和だよね?気持ち悪すぎる。》

《これテレビで流していい内容なの!?ただただキモいしセクハラだし女性軽視だし これ見て面白がれる人いるの?》

など、嫌悪感を示す人が多かったようだ。その一方で、

《今の令和の時代にこれが企画として通る会社大丈夫そ?倫理的に大丈夫?》

《ハラスメントに厳しいご時世でよくこんな企画通ったな》

《これに関してはtimeleszも被害者だろかわいそう》

《timeleszが面白くないとかキモいとかじゃなくて、これ考えてる脚本家がキモいんでしょ》

と、制作側を疑問視する声も。

「先日、『timelesz』の原嘉孝さんと篠塚大輝さんが乾燥肌治療薬『ヒルマイルド』シリーズの新CMに起用されましたが、ネット上では“事務所のゴリ押し”と指摘する人が多く、大荒れに。

同事務所所属の方々がジュニア期間を経て、デビューする中、オーディションで入ってきた新メンバーや『Sexy Zone』からの変貌ぶりを受け入れられないファンが多く、『timelesz』はデビュー以降何かと目の敵にされることが多い印象です。ただ、本事案に関してはtimeleszではなく、この企画を通したTBS側に問題があるのでは。時代錯誤と指摘されても仕方ないと思います」（前出・スポーツ紙記者）

6月に初回が放送され、今回で2回目。早くも逆風が吹いているようだ。