ミスタードーナツにて季節限定で発売されている、毎年人気の「ポン・デ・ショコラシリーズ」

2025年はチョコレートを存分に楽しめるドーナツ全4種がラインナップされます☆

ミスタードーナツ「ポン・デ・ショコラシリーズ」

販売期間：2025年10月29日（水）〜2026年2月下旬 ※順次販売終了予定

販売店舗：ミスタードーナツ全店（一部店舗を除く）

『いつもあるのに、いつもあたらしい。ミスタードーナツ』のブランドスローガンのもと、ゲストにとって、いつもそばにある何気ない幸せを大事にしながら、新しい出会いにワクワクするミスタードーナツを目指し取り組んでいる「ミスタードーナツ」

今回発売される「ポン・デ・ショコラシリーズ」は人気のもちもち食感のポン・デ・リング生地がショコラ風味となり、ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味を隠し味に加えたことで、口の中に広がるチョコレートの香りを感じられる、毎年人気を集めるドーナツです。

2025年は“チョコレートを存分に楽しめる”食感や味わいなどバラエティ豊かなラインナップで展開。

毎年人気の「ポン・デ・ショコラ」「ポン・デ・ダブルショコラ」に加え、2024年に人気を博した、くちどけのよい生チョコレートをトッピングした「ポン・デ・生チョコショコラ」はさらに濃厚でコク深い生チョコを目指して開発されました。

また、2025年新発売となる「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」は濃厚なショコラカスタードクリームでチョコづくしを感じられるドーナツ。

どのドーナツもチョコレートを存分に楽しめるメニューです☆

ポン・デ・ショコラ

価格：テイクアウト 183円(税込)／イートイン 187円(税込)

ヘーゼルナッツ風味とバニラ風味が隠し味のポン・デ・ショコラ生地にグレーズをコーティングした「ポン・デ・ショコラ」

もちもち食感のポン・デ・ショコラ生地にグレーズをコーティングした、ショコラの風味をシンプルに味わえるドーナツです。

ポン・デ・ダブルショコラ

価格：テイクアウト 194円(税込)／イートイン 198円(税込)

ポン・デ・ショコラ生地にチョコレートをコーティングした「ポン・デ・ダブルショコラ」

もちもち食感のポン・デ・ショコラ生地にチョコレートをかけた、ショコラ好きの方におすすめのメニューです。

新発売：ポン・デ・濃厚ショコラカスタード

価格：テイクアウト 237円(税込)／イートイン 242円(税込)

仕上げにチョコクランチをトッピングした「ポン・デ・濃厚ショコラカスタード」

ポン・デ・ショコラ生地に、カスタードのコクとチョコが香る濃厚なショコラカスタードクリームを絞り、チョコレートをコーティングした一品です。

ポン・デ・生チョコショコラ

価格：テイクアウト 237円(税込)／イートイン 242円(税込)

ポン・デ・ショコラ生地に、チョコレートをコーティングし、濃厚でくちどけのよい生チョコレートとホワイトチョコで仕上げた「ポン・デ・生チョコショコラ」

冬のティータイムを彩る、見た目も華やかなドーナツです。

チョコレートを存分に楽しめる組み合わせで登場する、この季節にしか味わえない、冬限定ドーナツ。

ミスタードーナツにて2025年10月29日より販売が開始される「ポン・デ・ショコラシリーズ」の紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 2025年は濃厚ショコラカスタードが仲間入り！ミスタードーナツ「ポン・デ・ショコラシリーズ」 appeared first on Dtimes.