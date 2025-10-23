「噂のカレと共演サプライズも」…紅白で綾瀬はるかに囁かれる「マル秘演出」

綾瀬が6年ぶりに起用されたワケ

NHKが14日、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』の司会者を発表した。

俳優の綾瀬はるか（40歳）、今田美桜（28歳）、タレントの有吉弘行（51歳）、同局の鈴木奈穂子アナウンサー（43歳）の4人が務め、綾瀬は6年ぶり4回目、有吉は3年連続3回目、今田は今回が初めてとなる。

4人を起用した同番組実施本部長の小池明久氏は、「過去の紅白で感動的なシーンを生み出してきた綾瀬さん、何気ないひと言で温かい雰囲気に包みこんでくれるオトナの有吉さん、フレッシュな笑顔で見る人に元気を届けてくれる今田さん。そして、ちょっと泣き虫な鈴木奈穂子アナウンサーも加わります。大みそかのNHKホールでどんな空気が生まれるのでしょう……今から楽しみです」と期待を寄せている。

今田は今年の上半期の朝の連続テレビ小説『あんぱん』でヒロインを務め、有吉は昨年も司会を務めているだけに、起用にも納得だが、綾瀬の6年ぶりの起用は意外な感じだった。

「綾瀬さんは今年NHKの連ドラ『ひとりでしにたい』に主演。初司会の'13年は大河ドラマ『八重の桜』で主演を務めましたが、それ以来すっかりNHKのお抱え女優になりました。司会の起用は双方の思惑が見事に一致したようです。

司会者はリハーサルから3日間の拘束時間があり、おまけに本番は生放送でかなりのプレッシャーを背負うことになる紅白だけに、もはやオファーを受けてくれる女性の大物俳優はあまりいないのが現状。

とはいえ、出さないと華がないのです。もはや、NHK局内では『困った時の綾瀬はるか』と言われているほどその関係は深く、NHKの『窮地』を綾瀬さんが救った形になりました。徐々に司会に慣れてきて、緊張感漂う生放送でも良い感じで癒やしの雰囲気を醸し出しています。今田さんは初の司会で緊張するはずなので、綾瀬さんがうまくサポートしてくれるのでは」（同前）

噂のカレとの共演は……

有吉とは同郷の広島とあって、話が弾みそうな予感だ。

また、年内で「コールドスリープ」という名の活動休止を発表し、休止前最後の紅白への出場が有力視されているテクノポップユニット・Perfumeは自らの「有終の美」を盛り上げてくれそうだ。そして、綾瀬側の思惑とは何だろうか。

「最近は女優として主演作がまったく当たらなくなってしまいました。好感度は高いだけに、CMのオファーは安定していますが、本業でもう一度輝くためにも、紅白で話題を作っておいて、その演技にも注目を集めたいようです」（芸能記者）

今年の紅白には過去2年出場が0組だった旧ジャニーズ事務所（現SMILE−UP．）からマネジメント業務を受け継いだSTARTO ENTERTAINMENT勢が復活しそうであることを各メディアが報じている。となると、綾瀬と交際が報じられているSixTONESのメンバー・ジェシー（29歳）との公の場での初のそろい踏みもありそうだ。

「紅白の視聴率低迷打開を狙うNHK。数字が上がるならば何でもりだろうから、綾瀬とジェシーの並びカットはほしいところ。ネット上では確実に話題になるだろうし、その場面が思わぬ高視聴率を記録する可能性もありそう」（同前）

綾瀬のおかげで、思わぬ見どころが増えそうだ。

【こちらも読む】『ライバル女優は「不祥事」ばかり…高畑充希が「独り勝ち」状態になっていた！』

