とうあ、美脚際立つ秋コーデ披露「引き締まってる」「かっこいい」の声
【モデルプレス＝2025/10/22】モデルのとうあが10月21日、自身のInstagramを更新。秋のコーディネートで美しい脚を披露した。
【写真】とうあ「脚のライン綺麗」「憧れ」美脚ショット
とうあは「今年の秋なんか好きかも」とコメントし、鮮やかな赤のキャップを被り、星条旗柄のニットにブラウンのジャケット、白いミニスカートにブーツ姿の秋のコーディネートを公開。古民家の軒先に脚を組んで座り、引き締まった脚のラインを見せている。
この投稿に、ファンからは「秋のとうあも素敵」「憧れ」「オールシーズン可愛い」「スタイルかっこよすぎ」「脚のライン綺麗」「引き締まってる」「完璧なコーデ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆とうあ、秋コーデで美脚披露
◆とうあの投稿に反響
