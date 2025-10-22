とうあ（C）モデルプレス

写真拡大

モデルプレス＝2025/10/22】モデルのとうあが10月21日、自身のInstagramを更新。秋のコーディネートで美しい脚を披露した。

【写真】とうあ「脚のライン綺麗」「憧れ」美脚ショット

◆とうあ、秋コーデで美脚披露


とうあは「今年の秋なんか好きかも」とコメントし、鮮やかな赤のキャップを被り、星条旗柄のニットにブラウンのジャケット、白いミニスカートにブーツ姿の秋のコーディネートを公開。古民家の軒先に脚を組んで座り、引き締まった脚のラインを見せている。

◆とうあの投稿に反響


この投稿に、ファンからは「秋のとうあも素敵」「憧れ」「オールシーズン可愛い」「スタイルかっこよすぎ」「脚のライン綺麗」「引き締まってる」「完璧なコーデ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】