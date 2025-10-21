トヨタが「新型ランドクルーザー“FJ”」世界初公開に反響殺到！ 「これがランクル“ミニ”か！大ヒットの予感！」の声も！ シリーズ“最小”の「手頃モデル」が話題に！ 26年年央に発売へ

シリーズ最小の「ランクル“ミニ”」に歓喜の声

トヨタは2025年10月21日、新型「ランドクルーザー“FJ”」を世界初公開しました。日本では2026年年央頃を予定しているとのことです。

SNSなどでは早速話題になっており、多くのコメントが投稿されています。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新型ランドクルーザーFJ」です！（30枚以上）

トヨタ「ランドクルーザー（ランクル）」は1951年に登場した本格四輪駆動車です。当初は当時の警察予備隊（現：自衛隊）への納入を目指したモデルでしたが、他社の本格四輪駆動車が採用されてからは民間モデルへと舵を切ります。

以後、「どこへでも行き、生きて帰ってこられるクルマ」として極めて高い信頼性や走破性が全世界的に評価を受け、2025年8月までに190を超える国と地域で、累計1200万台以上を販売するなど、本格四輪駆動車のなかでも世界トップの知名度を誇ります。

現在販売中のモデルでは、シリーズの旗艦モデルで豪華な「ランドクルーザー300」、シリーズの原点に立ち戻った中核モデル「ランドクルーザー250」、1980年代に登場し実用特化型として進化を続ける「ランドクルーザー70」の3本立てとなっています。

今回、登場した新型ランドクルーザーFJは、「もっと多くのお客様にランクルを楽しんでいただきたい」という思いで誕生し、ランクルの持つ信頼性・耐久性・悪路走破性に、自分らしく楽しむ自由「Freedom＆Joy」という新たな価値を与えたシリーズ最小モデルです。

エクステリアは歴代ランクルらしい居住性と積載性を考慮したスクエアなキャビンや、力強いバンパーと張り出したフェンダーで安定感を表現したフロント・リアデザインを採用。

ボディサイズ（プロトタイプ）は全長4575mm×全幅1855mm×全高1960mm、ホイールベース2580mmです。

インテリアは車両姿勢を認知しやすい水平基調のインパネに、視線移動を抑制する各モニターやスイッチ類を配置。オンロード、オフロード問わず見通しやよく運転のしやすさに配慮しています。

走行性能では、プラットフォームに新興国で展開する世界戦略車「IMV」シリーズで培ったものを採用。床下へのブレース追加やボディの高剛性化を図り、操縦安定性を確保しました。

また地上高やアプローチアングルに配慮したほか、ランクル70同等のホイールアーティキュレーション（タイヤの浮きづらさ）を実現。オフロード試験で体幹を鍛え、「ランクルネス」をつくり込んでいます。

いっぽうボディサイズやホイールベースの短縮化により、最小回転半径5.5mと取り回しやすさも両立しています。

パワートレインは最高出力163馬力・最大トルク246Nmを発揮する2.7リッター4気筒ガソリン自然吸気エンジン＋6速ATで、駆動方式はパートタイム式の4WDです。

なお、2025年10月29日（一般公開は31日）から開催される自動車ショー「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」で実車が公開されます。

※ ※ ※

ランクルシリーズ初の手頃なモデルとなった新型ランドクルーザーFJですが、SNSなどではすでに大きな話題となっており、非常に多数のコメントが投稿されています。

「大ヒットの予感がします」「こりゃ売れるぞ」「これはまたヒットしそうな」「かっこええ。売れそうやん」など、世界中で大絶賛されているランクルの新モデルということもあり、新型ランドクルーザーFJも“爆売れ”の予感を抱く人が多いようです。

また、「250ミニって感じ」「250が巨大化した分、このサイズのランクルは望まれているでしょう」「ずっと噂はあった小さいランクル」「これがランクルミニか！」と、ランクル250との共通性を感じる人や、かねてより噂のあった「ランクルミニ」の登場を喜ぶ人も。

いっぽう、「値段は最低でも400万円は超しそうだなぁ」「盗まれやすそうだね」「新車云々より盗難対策」など、価格面やランクルシリーズで相次いでいる盗難リスクを心配する声も上がっています。