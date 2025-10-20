¡ÈYouTube¤ò¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤ë¡É´ë²è¡Ø¤ª¤Á¤ã¤Î¤Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÙÈ¯É½¡¡¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡¢ÇµÌÚºä46¡¢º´Æ£·ò¤éÆÃÊÌ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«
¡¡YouTube¤Ï¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¥Æ¥ì¥Ó¡ÊCTV¡Ë¤Ç¤ÎµÞÀ®Ä¹¤òµÇ°¤·¡¢½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡ØYouTube ¤ª¤Á¤ã¤Î¤Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï11·î1Æü¤«¤é14Æü¤Þ¤Ç¡£´ü´ÖÃæ¤ÏËèÈÕ21»þ¤Ë¡¢¿Íµ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤è¤ë»£¤ê²¼¤í¤·¤ÎÆÃÊÌ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú11·î1Æü¤«¤é14Æü¤Þ¤Ç¡Û¡ØYouTube ¤ª¤Á¤ã¤Î¤Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù»²²Ã¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë°ìÍ÷¡Ë
¢£¡Ö²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç³Ú¤·¤àYouTube¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ò
¡¡YouTube¤Ï¸½ºß¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎCTV»ëÄ°¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÄ¹»þ´Ö»ëÄ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÂè1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊREVISIOÄ´¤Ù¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢CTVÍøÍÑ¼Ô¤Î63¡ó¤¬¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤è¤êYouTube¤ò¹¥¤à¡×¤È²óÅú¡ÊKantarÄ´¤Ù¡Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢²ÈÄí¤ÎÃæ¿´Åª¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¶õ´Ö¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¡Ø¤ª¤Á¤ã¤Î¤Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç³Ú¤·¤àYouTube¡×¤È¤¤¤¦ÂÎ¸³¤ò¤è¤ê³ÈÄ¥¤¹¤ë»î¤ß¤À¡£
¢£¹ë²Ú¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬Ìë21»þ¤Ë½¸·ë
¡¡¥×¥é¥¤¥à¥¿¥¤¥à¤È¤Ê¤ëËèÈÕ21»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¡ÖÇµÌÚºäÇÛ¿®Ãæ¡×¡Ö°É / anne TOKYO¡×¡Öº´Æ£·ò / Satoh Takeru¡×¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤«¤é²»³Ú¡¢¥É¥é¥Þ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¿Íµ¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¥ê¥ìー·Á¼°¤ÇÅÐ¾ì¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ï¤³¤Î´ë²è¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ»£¤ê²¼¤í¤·¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¡¡¡Ö¤è¤Ë¤Î¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î²èÌÌ¤Ç¤â¤æ¤ë¤¯³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡ÖÇµÌÚºäÇÛ¿®Ãæ¡×¤è¤êÇµÌÚºä46¡¦Çßß·ÈþÇÈ¤Ï¡Ö¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢³Æ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¥Æ¥ì¥Ó»ëÄ°¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡YouTube¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢CTV¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÉ½¸½¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ëÉñÂæ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤Ï¡¢¡ÖYouTube ¤ª¤Á¤ã¤Î¤Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¸ø¼°ºÆÀ¸¥ê¥¹¥È¤«¤é¥ê¥Þ¥¤¥ó¥ÀーÀßÄê¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë