¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¡Ø½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÌîÎÉÇ¡Ù¢ªÊÝ¸î¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢Ìë¤Ë¡Ä¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤Ë¡Ö¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È´¶Æ°¤ÎÀ¼
¥±¥¬¤ò¤·¤¿Ç¤¬½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤µ¤·¤µ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¤½¤Î¸å¤Î¹ÔÆ°¤¬´¶Æ°¤¹¤ë¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÏÃÂê¤ÎÆ°²è¤Ë¤Ï¡Ö¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¤³¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤ë¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÍ¥¤·¤¤Ç¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÝ¸î¼ç¤µ¤ó¡×¡ÖÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ç¤â¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡§¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¡Ø½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿ÌîÎÉÇ¡Ù¢ªÊÝ¸î¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é¡¢Ìë¤Ë¡Ä¡Û
½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ç
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤½¤é¤·¤É¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï2É¤¤ÎÇ¤¬ÊÝ¸î¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ë¥±¥¬¤ò¤·¤¿Ç¤Î¥½¥é¤Á¤ã¤ó¤¬½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó²ÈÂ²¤Ï¡¢Æ°Êª¤ò»ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¹¤°¤Ë¥½¥é¤Á¤ã¤ó¤òÊÝ¸î¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
ÊÝ¸î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ä
¥½¥é¤Á¤ã¤ó¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¤ÎÄí¤ËµïÃå¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó²ÈÂ²¤Ï¥½¥é¤Á¤ã¤ó¤ò²ÈÂ²¤Ë·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¡¢½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤½¤ÎÌë¤Ë¶Ã¤¯¤³¤È¤¬¤ª¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥½¥é¤Á¤ã¤ó¤ÏÄË¤á¤¿Â¤ò°ú¤¤º¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¤Î¥·¥É¤Á¤ã¤ó¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥½¥é¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó²ÈÂ²¤Ê¤é¥·¥É¤Á¤ã¤ó¤â½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¥½¥é¤Á¤ã¤ó¤Î¤ä¤µ¤·¤µ¤È¸¤µ¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï2É¤¤È¤â°ú¤¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹¬¤»¤ÊËèÆü
¥½¥é¤Á¤ã¤ó¤È¥·¥É¤Á¤ã¤ó¤ÏÃçÎÉ¤·¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÁë¤ËÊÂ¤ó¤Ç³°¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¤¸¤ã¤ì¤¢¤¤¤«¤é¤±¤ó¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¥½¥é¤Á¤ã¤ó¤È¥·¥É¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ½õ¤±¤òµá¤á¡¢¹¬¤»¤òÄÏ¤ó¤À¥½¥é¤Á¤ã¤ó¤È¥·¥É¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÂ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ëµã¤±¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇº¤ó¤Ç²ÈÂ²¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÊÝ¸î¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤È¼ç¤µ¤Þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤½¤é¤·¤É¡×¤Ç¤Ï¡¢¥½¥é¤Á¤ã¤ó¤È¥·¥É¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
