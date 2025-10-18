¥É¥í¡¼¥ó¤Î¡È¤Þ¤µ¤«¤Î»È¤¤Êý!?¡É Æ»Ï©ÅÀ¸¡¤Î¿··¿¡Ö¥É¥Ç¥«¼«»£¤êËÀ¡×¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¡È¥É¥í¡¼¥ó¶ú»É¤·¡É¤Î¥ï¥± NEXCO¤Î¶ìÇº
ËÀ¤Ë¥É¥í¡¼¥ó»Å¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª¢ª¥Õ¥Ä¡¼¤ËÈô¤Ð¤»¤Ð¤è¤¯¤Í!?
¡¡Æ»Ï©¤Ê¤É¤ÎÅÀ¸¡¤ä°Ý»ý´ÉÍý¤Î¸½¾ì¤Ç¥É¥í¡¼¥ó¤¬À¹¤ó¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹½Â¤Êª¤ò¾å¶õ¤«¤éÂª¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹â¤¤¶¶¤Î²¼ÌÌ¤Ê¤É¡¢¿Í¤¬¶á¤Å¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¥«¥á¥é¤òÈ÷¤¨¤¿¥É¥í¡¼¥ó¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¨¡Ä¡ª¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¶ú»É¤·µðÂç¼«»£¤êËÀ¡×¤Ç¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¹â½êºî¶È¤Î¥ê¥¹¥¯¤â·Ú¸º¤Ç¤¤ë¥É¥í¡¼¥óÅÀ¸¡¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡È¥¢¥Ê¥í¥°¡É¤Ê¼êË¡¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¼çÎ®¡£ÃÏ¾å¤Îºî¶È°÷¤¬¶¶¤Î²¼ÌÌ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥«¥á¥é¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿µðÂç¤Ê¡Ö¼«»£¤êËÀ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê´ï¶ñ¤â³Æ¼ÒÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¡ÈºÇ¿··¿¡É¤¬¡¢2025Ç¯10·î16¡¦17Æü¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥Æ¥¯¥Î¥Õ¥§¥¢2025¡×¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Í¥¯¥¹¥³ÅìÆüËÜ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤¬½ÐÅ¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖAero-Pole Eye¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹â½ê¥«¥á¥é¤Ç¤¹¡£ºÇÂç¤ÇÃÏ¾å10m¤Þ¤Ç¿½Ì¤¹¤ëµðÂç¡Ö¼«»£¤êËÀ¡×¤È¥«¥á¥é¤Ç¡¢¶áÀÜÌÜ»ë¤ÈÆ±Åù¤ÎÅÀ¸¡¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¡¢ËÀ¤ÎÃæ¤Û¤É¤Ë¥É¥í¡¼¥ó¤¬¶ú»É¤·¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤ì¡¢½Å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡ÄÁ´ÂÎ¤Ç11kg¤¢¤ë¤Î¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ°÷¤ÏÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¶ú»É¤·¤Ë¤·¤¿¥É¥í¡¼¥ó¤òµ¯Æ°¤¹¤ë¤ÈÍÈÎÏ¤¬È¯À¸¤·¡¢¾ï¤ËËÀ¤¬¡ÈÉâ¤¤¤¿¡É¾õÂÖ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢½ÅÎÌ¤ò¤Û¤Ü0kg¤Þ¤Ç·Ú¸º¤¹¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¤òÉáÄÌ¤ËÈô¤Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Èô¤Ð¤»¤ë¾ì½ê¤ÎÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¤¦¤¨¡¢¡Ö¥É¥í¡¼¥ó¤Î¥«¥á¥é¤Ï°Å¤¤¤È¤³¤í¤À¤ÈÁ¯ÌÀ¤Ë±Ç¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£°ìÎã¤È¤·¤Æºë¶Ì¤Î³°´ÄÆ»¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Ë¡¢²¼¤òÁö¤ë¹ñÆ»298¹æ¤ÏÆ»Ï©Á´ÂÎ¤¬¼×²»ÊÉ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãë¤Ç¤âÇö°Å¤¤´Ä¶¤Ç¤¹¡£
¡¡ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¥«¥á¥é¤¬»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤´Ä¶¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼óÅÔ¹â¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿µðÂç¼«»£¤êËÀ¤ËÅÅµ¤¤ÇÆ°¤¯¶âÂ°¤ÎÆÍµ¯Éô¤ò¼è¤êÉÕ¤±¡¢ËÜÍè¤Ï¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤òÃ¡¤¤¤Æ²»¤Î°ã¤¤¤«¤é¹½Â¤Êª¤Î·òÁ´ÅÙ¤ò¿Þ¤ë¡ÖÂÇ²»¸¡ºº¡×¤òÃÏ¾å¤«¤é¹Ô¤¦´ï¶ñ¤â³«È¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£