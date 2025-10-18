¼ýÇ¼ÎÏ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤âÊ¸¶ç¤Ê¤·¤ÎËÉ¿åËÜ³×ºâÉÛ¡£Ä¹ºâÉÛ¤«¤éÊÑ¤¨¤¿¤¤¿Í¡¢2¤ÄÌÜ¤ÎºâÉÛ¤È¤·¤Æ¤â
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥¸¡¼¥ó ¥³¥Þ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤«¤é¤Îµ»ö¤Ç¤¹¡£
¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¡¢11¥«½ê¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢ËÉ¿åËÜ³×¡£¤³¤Î3Í×·ï¤¬Â·¤Ã¤¿ºâÉÛ¡ÖFOLIO2.0 Noble¡×¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
É¬Í×¤Ê¤ª¶â¤¬¤¹¤°¤Ë¼è¤ê½Ð¤»¤ëÀ°ÍýÀ°ÆÜÎÏ¡¢¤½¤·¤Æ¿åÅ©¤òµ¤¤Ë¤»¤º»ý¤ÁÊâ¤±¤ë°Â¿´´¶¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤ÊÆü¾ï»È¤¤¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ïÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥«¥Õ¥§¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢Ã¼Àµ¤ÊÐÊ¤Þ¤¤
¤³¤Á¤é¤¬¡ÖFOLIO2.0 Noble¡×¡£¥À¡¼¥¯¥È¡¼¥ó¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤«¤Ä¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤éÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Âç¿Í¤Î»ý¤ÁÊª¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤È¾åÉÊ¤Ê¸÷Âô¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃÖ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤âÍÍ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢½êÍ¤¹¤ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ê¤ä¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ø¤Î¼ý¤Þ¤ê¤âÎÉ¤·
¥µ¥¤¥º´¶¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤ê¼ý¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥º¥Ü¥ó¤ÎÁ°¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È°ì½ï¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¡¢¤«¤µ¤Ð¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥Ã¥¥ê¼ý¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼è¤ê½Ð¤¹¤È¤¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÈºâÉÛ¤¬´³¾Ä¤»¤ºÌÜÅª¤Î¤â¤Î¤òÄÏ¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä¹ºâÉÛ¤Ë¡¢¡Öµ¡Ç½Åª¤À¤±¤É¡¢¾¯¤·ÌîÊë¤Ã¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÔËþ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°Ü¹ÔÀè¤ÎÎÉ¤¤ÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×½½Ê¬¤Ê¼ýÇ¼ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¡¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¡© ÍÆÎÌ¤ÈÀ°Íý¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ä¹ºâÉÛ¤«¤é¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈºâÉÛ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇÂç¤ÎÉÔ°Â¤Ï¡Ö¼ýÇ¼ÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤ÎÄ¹ºâÉÛ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¥«¡¼¥É5Ëç¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹·ô1Ëç¡¢¤ª»¥5Ëç¡¢¤½¤·¤Æ¾®Á¬15Ëç¤ò¡ÖFOLIO2.0 Noble¡×¤Ë°Ü¤·ÂØ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬Í¾Íµ¤Ç¼ý¤Þ¤ê¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎËÄ¤é¤ß¤â¤½¤ì¤Û¤ÉÌÜÎ©¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ï¡¢11¥«½ê¤ËÊ¬»¶ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥±¥Ã¥È¹½Â¤¤Î¤¿¤Þ¤â¤Î¡£¥«¡¼¥É¤ä¾®Á¬¤¬1¥«½ê¤Ë½¸Ãæ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸ü¤ß¤¬¶ÑÅù¤ËÊ¬»¶¤µ¤ì¤Æ¥¹¥ê¥à¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÊÝ¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë´¶¿´¤·¤¿¤Î¤¬¡¢»ÅÀÚ¤êÉÕ¤¤Î¾®Á¬Æþ¤ì¡£100±ß¶Ì¤È¤½¤ì°Ê³°¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ë¡¢¹Å²ß¤òÊ¬¤±¤ÆÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ºâÉÛ¤ÎÃæ¤¬¶Ã¤¯¤Û¤É¥¹¥Ã¥¥ê¤·¡¢¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤µ¤â³ÊÃÊ¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤¬Â¦ÌÌ¤Ë¤Þ¤Ç¿¤ÓÂç¤¤¯³«¤¯¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¡¢¾®Á¬¤òÃµ¤·¤Æ¥â¥¿¥â¥¿¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢³°ÌÌ¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤¿¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬°Õ³°¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£Äê´ü·ô¤òÆþ¤ì¤ëÁÛÄê¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ·×»þ¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¥ì¥·¡¼¥È¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹·ô¤ò°ì»þÅª¤ËÊÝ´É¤¹¤ë¾ì½ê¤Ë¤âºÇÅ¬¡£¤ªÄà¤ê¤ä¥«¡¼¥É¤È°ì½ï¤ËÌµÍý¤ä¤ê²¡¤·¹þ¤àÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢½êºî¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÉ¿åÀÇ½¤ÏËÜÊª¤«¡© ¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î¡Ö¥Ò¥ä¥ê¡×¤òºÆ¸½
¤³¤ÎºâÉÛ¤Î¿¿²Á¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢ËÉ¿åÀ¤ò³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Îä¤¿¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥°¥é¥¹¤ÎÀ×¤Ë¡¢¤¦¤Ã¤«¤ê³×ºâÉÛ¤òÃÖ¤¤¤Æ¿åÅ©¤¬ÉÕÃå¡Ä¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤ËÆü¾ï¤Çµ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤Ê¥Ò¥ä¥ê¤È¤¹¤ë½Ö´Ö¤òºÆ¸½¡£
¡ÖFOLIO2.0 Noble¡×¤Ç¤Ï¡¢¿åÅ©¤¬³×¤ËÀ÷¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¶Ì¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥í¥³¥í¤ÈÃÆ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¾Ç¤é¤º¥¿¥ª¥ë¤Ç¥µ¥Ã¤È°ì¿¡¤¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿åÊ¬¤ÏÀ×·Á¤â¤Ê¤¯¤¤ì¤¤¤Ë¾Ã¤¨µî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³×À½ÉÊ¤Ï¿å¤Ë¼å¤¤¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤¬Ê¤¤µ¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¤ÎËÜ³×ºâÉÛ¤Ç¤Ï¡¢Ç¨¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦Ìµ°Õ¼±¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡ÖFOLIO2.0 Noble¡×¤Ï¡¢Â¿¾¯Ç¨¤ì¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬Æü¾ï»È¤¤¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡ÖFOLIO2.0 Noble¡×¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¿åÇ¨¤ì¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¿´¤ËÍ¾Íµ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆËÜ³×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹âµé´¶¤ä½êÍ¤¹¤ëËþÂ´¶¤Ï°ìÀÚÂ»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤à¤·¤í¡¢¤½¤Îµ¡Ç½À¤Î¹â¤µ¤¬¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò¤µ¤é¤Ë°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å¼Á¤Ê¤â¤Î¤òÄ¹¤¯»È¤¤¤¿¤¤¡¢¤Ç¤âÌÌÅÝ¤Ê¼êÆþ¤ì¤äµ¤¸¯¤¤¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¸½Âå¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤Ë¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈËÜ³×ºâÉÛ¡£¤½¤Î¾ÜºÙ¾ðÊó¤ò°Ê²¼¤è¤ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ä¡äËÉ¿åÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡Ö¤Æ¤Î¤Ò¤é¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤ëÆó¤ÄÀÞ¤êºâÉÛ¡×FOLIO2.0 Noble
Photo: »³ÅÄÍÎÏ©
Source: CoSTORY