ジムニーの安全機能と快適装備がさらに充実

スズキ・ジムニー XC｜Suzuki Jimny XC

今回の「ジムニー」「ジムニー シエラ」の一部仕様変更では、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用し、車線逸脱抑制機能が標準装備された。

そのほか、アダプティブクルーズコントロール（ACC）※1や後方誤発進抑制機能（4速AT車）、スズキコネクト（※2）に対応し、安全機能と快適装備をさらに充実させた。

※1：4速AT車は全車速追従機能付

※2：バックアイカメラ付ディスプレイオーディオ・スズキコネクト対応通信機（税込12万8700円のメーカーオプション）

価格面では、今回からMTとATが同価格になった点もトピックだ。2024年4月11日に発売された一部改良モデルと比較すると、ジムニーXGグレードの場合、MT車は約26万円、AT車は約16万円の値上げとなっている。購入を検討している人は、他のグレードでもAT車のほうが値上げ幅が小さい点を確認しておきたい。

スズキ・ジムニー シエラ JC｜Suzuki Jimny Sierra JC

●スズキ「ジムニー」モデルラインナップ

・XG：191万8400円（5速MT・4速AT）←［165万4400円（5速MT）／175万3400円（4速AT）］

・XL：204万6000円（5速MT・4速AT）←［178万900円（5速MT）／187万9900円（4速AT）］

・XC：216万400円（5速MT・4速AT）←［190万3000円（5速MT）／200万2000円（4速AT）］

●スズキ「ジムニー シエラ」モデルラインナップ

・JL：227万1500円（5速MT・4速AT）←［196万2400円（5速MT）／206万1400円（4速AT）］

・JC：238万5900円（5速MT・4速AT）←［208万4500円（5速MT）／218万3500円（4速AT）］

※価格は消費税込み。［ ］は2024年4月発売モデル

SPECIFICATIONS

スズキ・ジムニー｜Suzuki Jimny

ボディサイズ：全長3395×全幅1475×全高1725mm

ホイールベース：2250mm

最低地上高：205mm

最小回転半径：4.8m

乗車定員：4人

車両重量：1060kg［1070kg］

総排気量：658cc

エンジン：直列3気筒ターボ

最高出力：47kW（64ps）/6000rpm

最大トルク：96Nm（9.8kgf-m）/3500rpm

トランスミッション：5速MT［4速AT］

駆動方式：パートタイム4WD

WLTCモード燃費：16.6km/L［14.3km/L］

※［ ］はAT車の値

SPECIFICATIONS

スズキ・ジムニー シエラ｜Suzuki Jimny Sierra

ボディサイズ：全長3550×全幅1645×全高1730mm

ホイールベース：2250mm

最低地上高：210mm

最小回転半径：4.9m

乗車定員：4人

車両重量：1100kg［1110kg］

総排気量：1460cc

エンジン：直列4気筒

最高出力：74kW（101ps）/6000rpm

最大トルク：130Nm（13.3kgf-m）/4000rpm

トランスミッション：5速MT［4速AT］

駆動方式：パートタイム4WD

WLTCモード燃費：15.4km/L［14.2km/L］

※［ ］はAT車の値