猫には甘えたいタイプとマイペースなタイプの子がいます。それは一緒のお家で暮らしていても同じこと。

今回ご紹介するのはX（旧Twitter）に投稿された、茶トラ猫とキジトラ猫の仲良しコンビ。どうやら茶トラちゃんのほうが相手を大好きすぎるようで、常にぴったりくっついていたのだとか。その微笑ましい光景に、多くの人が癒されました。投稿はXにて、538.8万回以上表示。いいね数は13万件を超えました。

茶トラの愛が止まらない！

今回、Xに投稿したのは「psnwkp9」さん。登場したのは、飼われている茶トラ猫ちゃんとキジトラ猫ちゃんです。

飼い主さんによると、茶トラ猫ちゃんはとにかくキジトラ猫ちゃんのことが大好き。寝るときも遊ぶときも、気づけばすぐ隣にいるのだとか。顔をすり寄せたり、体をくっつけたりと…まるで「一緒にいたい！」と全身で伝えているみたい。茶トラちゃんの甘えん坊具合が、なんとも微笑ましいですね。

一方のキジトラ猫ちゃんは、そんな茶トラちゃんの勢いに少しうんざり気味。ときどき「もうやめてよ…」とでも言いたげな対応を見せることもあるそうです。それでも本気で怒ることはなく、最終的には受け入れてあげる優しさも。なんだかんだでツンデレちゃんなんですね。

キジトラちゃんのこと大好きすぎる茶トラちゃんにほっこり

キジトラ猫ちゃんのことが大好きすぎて、いつもべったり甘えん坊な茶トラ猫ちゃん。その様子は、Xにて大バズり。たくさんのいいねが投稿に寄せられていました。きっと多くの方が、ふたりのラブラブ（？）具合を見て心がほっこり癒されたに違いありません。とっても仲良しな茶トラちゃんとキジトラちゃんのコンビでした。

