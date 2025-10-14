絶体絶命のピンチを凌いだトライネン

【MLB】ドジャース 2ー1 ブルワーズ（日本時間14日・ミルウォーキー）

ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地で行われたブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦に2-1で勝利した。9回は佐々木朗希投手がピンチを背負うも、後をうけたブレイク・トライネン投手が凌いで薄氷勝利。試合後にトライネンは「ロウキは（ポストシーズン）素晴らしい活躍をしていて、彼を助けるチャンスを得た。その機会を与えてくれた神に感謝していた」と振り返った。

2点リードの9回、ドジャースはプレーオフで好投を続ける佐々木を守護神として投入。しかし、1死からコリンズに四球、バウアーズに中越え二塁打を許し、チョウリオの犠飛で失点。その後イエリッチに四球を与えたところでロバーツ監督は交代を告げた。

ここでマウンドに送ったのは、後半戦で不調だったトライネンだった。佐々木がバウアーズに二塁打を与えたところでブルペンの電話が鳴り、準備を始めた。「コントレラスと対戦する準備を命じられたんだ」。

昨年は50試合で防御率1.93の成績を残してブルペンを支えたが、37歳の今季は32試合で防御率5.40と苦戦。レギュラーシーズン最終盤は復活した佐々木がブルペンを救った。

「プロとして、チームメートを救えるチャンスがあるなら、大きなプライドを持って（投げる）。自分の仕事をしたいんだ。戦いに向けて個々で準備をするけど、野球はチームスポーツだからね。間違いなく今年は、チームメートが自分を救ってくれた場面が何回もあった。チームメートを助ける機会があることは、いいことだね」

次は佐々木を助ける番だ―――。コントレラスには四球を与えたが、4番トゥラングにはカウント2-2から高めの直球を振らせて空振り三振に仕留めた。見逃されればボールの可能性も高かった1球については、「あれほど高めに？ （投げた瞬間）少しフラストレーションを感じたけど、空振りを奪えて少し嬉しかったよ！」と報道陣を笑わせた。（Full-Count編集部）