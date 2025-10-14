ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦

【MLB】ブルワーズ ー ドジャース（日本時間14日・ミルウォーキー）

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地で行われるブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦に「1番・指名打者」で先発出場する。試合前に会見を行ったデーブ・ロバーツ監督は大谷について「一貫性のあるアプローチをすること。フィリーズ（投手陣は）彼に対してタフだった。彼らも同じことをするだろう」と指摘した。

大谷はレッズとのワイルドカードシリーズでは9打数3安打の打率.333、2本塁打と好発進したが、フィリーズとの地区シリーズでは18打数1安打の打率.056、本塁打なしに終わっただけに“復調”に期待がかかる。

ブルワーズとのシリーズ初戦を前に指揮官は「選手全員が一貫性のあるアプローチ、そして狙い球を定めてほしい。私はそれだけを求めている」と話した。

「そして（あらかじめ）やることを決めておくこと。空回りをしないことだ。（空回りをして）イライラすると、予想しやすくなり、（相手は）投球しやすくなる」

リーグ優勝決定シリーズは、ワールドシリーズと同じ4勝先取。これまでよりも長い戦となる。大谷はシリーズが変わり、復調なるか。指揮官は「今シリーズ、ショウヘイはいい活躍をしてくれると期待している」とうなずいた。（Full-Count編集部）