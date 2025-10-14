3月にも自身のインスタグラムで公開していたヘッドホン

ドジャースは13日（日本時間14日）、敵地でブルワーズとリーグ優勝決定シリーズで激突する。ぞの前日12日（同13日）に球団公式インスタグラムは、ミルウォーキーにチャーター機で出発する選手たちの様子を公開。大谷翔平投手の写真にあった小さな“家族”の存在をファンは見逃さなかった。

球団のインスタグラムはストーリーズ機能でフリーマンやグラスノーらが飛行機に乗り込むオフショットを公開。大谷はいつも通りキャップを後ろ向きにかぶり、落ち着いた黒を基調とした服装で、引き締まった表情を見せていた。

大谷が首にかけていたヘッドホンには、小さな犬のマークが入っている。これは3月に東京ドームで行われたカブスとの開幕シリーズの際、大谷が自身のインスタグラムで公開したヘッドホンと同じものとみられ、その犬のデザインが愛犬デコピンに似ていると話題を集めていた。

今回の写真はよく見ないと分からないほどの大きさだったが、それでも一部のファンは気づいた様子。SNSには「デコちゃんがいる」「デコピン!!」「あ!! これですね」「ミルウォーキーに向かう大谷さんのヘッドホンにデコピンを発見」などの書き込みがあった。家族の存在も力に、2年連続のワールドシリーズに向けた戦いが始まる。（Full-Count編集部）