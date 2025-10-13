「よく穿いてる」「着心地も良い！」【しまむら】マニアおすすめ♡「大人っぽパンツ」

この秋【しまむら】からは、大人っぽさもリラックス感も備わったパンツが登場！ 今回は、しまむら好きのママインフルエンサー@marino12131さんが「最近購入してよくはいてる」「着心地も良い」と絶賛しているアイテムをピックアップ。ゆったりとしたカーブシルエットや深みのあるブラウンなど、トレンド要素をたっぷりと詰め込んだパンツをご紹介します。

穿くだけでこなれ見え！ カーブシルエットのスウェットパンツ

【しまむら】「SRTRダンボールWD68」\1,639（税込）

緩やかに曲線を描くカーブシルエットが特徴。こなれ見えしつつ体型カバーも期待できるスウェットパンツは、大人のデイリーカジュアルで大活躍しそう。ニュアンス感のあるグレーが上品で、カジュアルながらもきれいめな雰囲気も。ほどよくボリュームがあるので、@marino12131さんのようにコンパクトなトップスと合わせてメリハリのある着こなしを目指してみて。

ブラウンでコーデの鮮度アップ

【しまむら】「MKOTガライージWD65」\1,639（税込）

こっくりとしたチョコレートのようなブラウンは、今季のトレンドカラー。そんなブラウンのイージーパンツは@marino12131さんが「一目惚れした」というアイテム。落ち感のある素材でリラクシーなムードながら、上品な色味が大人っぽい雰囲気を漂わせます。さり気ない柄はコーデのアクセントになりそう。Tシャツと合わせてカジュアルに、フェミニンなブラウスできれいめに。幅広いテイストの着こなしが楽しめる予感。

