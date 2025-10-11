NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の放送がスタートしました。モデルとなったのは、日本研究家として知られる小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）と、その妻・小泉セツ（節子）です。『ばけばけ』では、明治時代の松江を舞台に、怪談を愛する夫婦の何気ない日常が描かれています。今回は、そんな小泉夫妻の著書『小泉八雲のこわい話・思い出の記』から一部を抜粋し、セツが綴った夫・八雲の思い出をご紹介します。

【書影】朝ドラ『ばけばけ』で話題！夫婦がつくった18のこわい話と、怪談執筆の裏話。『小泉八雲のこわい話・思い出の記』

* * * * * * *

夜に散歩したときのこと

熊本（※）ではじめて夜、二人で散歩いたしましたときのことを今に思い出します。ある晩、ヘルン（ハーン）は散歩から帰りまして「大層面白いところを見つけました。明晩、散歩いたしましょう」とのことです。

月のない夜でした。宅を二人で出まして、淋しい路を歩きまして、山の麓に参りますと、この上だというのです。草の茫々生えた小笹などの足にさわる小径を上りますと、墓場でした。薄暗い星光りにたくさんの墓がまばらに立っているのが見えます。

淋しいところだと思いました。するとヘルン（ハーン）は「あなた、あの蛙の声聞いてください」というのです。

また、熊本にいる頃でした。夜、散歩から帰ったときのことです。「今夜、私、淋しい田舎道を歩いていました。暗いやみの中から、小さい優しい声で、あなたが呼びました。私、あっといって進みますと、ただやみです。誰もいませんでした」など申したこともございます。

※夫妻は明治24年に松江から熊本に転居し、そこで3年間を過ごした。

はじめての西洋人に見物騒ぎ

熊本にいました頃、夏休みに伯耆から隠岐へ参りました。隠岐では二人で大概の浦々をまわりました。西郷、別府、浦郷、菱浦、みな参りました。菱浦だけにも1週間以上いました。

西洋人ははじめてというわけで、浦郷などでは見物がまったく山のようで、宿屋の向かいの家のひさしに上って見物しようといたしますと、そのひさしが落ちて、幸いに怪我人がなかったが、巡査が来るなどという大騒ぎがありました。西郷では、珍客だと申すので病院長が招待してくださいました。

ヘルン（ハーン）はこの見物騒ぎに随分迷惑いたしましたが、私を慰め励ますために、平気を装って「こんな面白いことはない」などと申していましたが、書物にはやはり困ったように書いているそうでございます。

御陵にも詣でました。後醍醐天皇の行在所の黒木山へも参りました。その側の別府と申すところでは菓子がないので、代わりに茶店で「ゑり豆」を出したのを覚えています。

帰りに、伯耆の境港で偶然盆踊りを見ましたが、元気な漁師たちの多いことですから、足を踏んでも、手を拍（う）ってもえらい勢いですから、ヘルン（ハーン）はここで見た盆踊りは、一番勇ましかったといつも申しました。杵築のは陽気な豊年踊り、下市のはご精霊を慰める盆踊り、境のは元気の溢れた勇ましい踊りだと申しました。

山中で泊まったひどい宿

それから山越しに、伯耆から備後の山中で泊まったことをいつも思い出します。ひどい宿でございましたが、ヘルン（ハーン）には気に入りました。

車夫の約束は、山を越えまして3里程さきで泊まるというのでしたが、路が方々こわれていたので途中で日が暮れてしまったのです。山の中を心細く夜道をいたしました。そろそろ秋ですから、いろいろの虫が鳴いているのです。山が虫の声になってしまっているようで、それでしんとして淋しゅうございました。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

「この近くに宿がないか」と車夫に尋ねますと「もう少し行くと人家が7軒あって、1軒は宿屋をするから、そこで勘忍してください」と申すのです。車が宿に着きましたのが10時頃であったと覚えています。

宿というのが、小さい田舎家で気味の悪い宿でした。行灯は薄暗くて、あるじは老人夫婦で、上り口に雲助のような男が三人何か話しています。2階に案内されたのですが、婆さんが小さいランプを置いて行ったきり、上がって来ません。あの25年の大洪水のあとですから、流れの音がえらい勢いでゴウゴウと恐ろしい響きをしています。

大層な螢で、家の内をスイスイと通りぬけるのです。折々、ポーッポーッと明るくなるのです。肘掛窓にもたれていますと、顔や手にピョイピョイ虫が何か投げつけるように飛んで来て当たるのです。随分ひどい虫でした。膝の近くに来て、松虫が鳴いたりするのです。

下の雲助のような男の声が、たまに聞こえます。はしご段がギイギイと音がすると、あの悪者が登って来るのではないかなどと、昔話の草双紙のことなど思い出して心配していました。婆さんがお膳を持って上がって来ました。あの虫は何という虫ですかと尋ねますと「へい、夏虫でございます」といって平気でいるのです。実に淋しい宿で、夢を見ているようでございました。

ヘルン（ハーン）は「面白い。もう一晩泊まりたい」といっていました。箱根あたりの、何から何まで行き届いた西洋人に向く宿屋よりも、こんなのがかえって気に入りました。それですから、私が同意いたしたら、隠岐の島で海の風に吹かれてまだまだ長くいたでございましょう。飛騨の山中を旅してみたい、とよく申しておりましたが、果たしませんでした。

※本稿は、『小泉八雲のこわい話・思い出の記』（興陽館）の一部を再編集したものです。