¥«¥·¥ª¡¢È¬³Ñ·Á¥Ù¥¼¥ë¤Ë¥ê¥ó¥°¤¬µ±¤¯G-SHOCK¿·ºî¡ÖGMA-P2110¡×- 10·î¾å½ÜÈ¯Çä
¥«¥·¥ª·×»»µ¡¤Ï¡¢ÂÑ¾×·â¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÖG-SHOCK¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥ê¥ó¥°¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¢¥Ê¥í¥°¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥¤¥×¡ÖGMA-P2110¡×¤ò10·î¾å½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥«¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¿¥Ù¡¼¥¸¥å¡¿¥Û¥ï¥¤¥È¤Î3¿§¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â20,900±ß¡£
¡ÖGMA-P2110¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡ûÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Î¾®¤µ¤áG-SHOCK
¡ÖGMA-P2110¡×¤Ï¡¢GMA-P2100¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±Åù¤Î¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤ÈÁõÃå´¶¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¹µ¤¨¤á¤Ë¸÷¤ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¾å¼Á¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤ò±é½Ð¡£¥Ù¥¼¥ë¤ÎÊ¸»úÍ×ÁÇ¤ò¾Ê¤¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òGMA-P2100¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²þ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥¼¥ë¤È¥Ð¥ó¥É¤Î¼ç¤Ê¼ù»é¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶ÎÁ¤Ë¤ÏºÆÀ¸²ÄÇ½¤ÊÍµ¡»ñ¸»¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ÊGMA-P2110-1AJF¡Ë¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¡ÊGMA-P2110-4AJF¡Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡ÊGMA-P2110-7AJF¡Ë¤Î3¿§¤òÍÑ°Õ¡£¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥«¥é¡¼Å¸³«¤Ç¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
GMA-P2110-1AJF
GMA-P2110-4AJF
GMA-P2110-7AJF
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡Ê3¥â¥Ç¥ë¶¦ÄÌ¡Ë¡£
¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¡§W46¡ßD40.5¡ßH11.3 mm
¼ÁÎÌ¡§Ìó37g
¥±¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¼¥ëºà¼Á¡§¼ù»é¡¿¼ù»é¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡Ë
¥Ð¥ó¥É¡§¼ù»é¥Ð¥ó¥É¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡Ë
ËÉ¿åÀÇ½¡§20µ¤°µËÉ¿å
¥¬¥é¥¹¡§Ìµµ¡¥¬¥é¥¹
¹½Â¤¡§ÂÑ¾×·â¹½Â¤¡Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¥ì¥¸¥¹¥È¡Ë
ÅÅÃÓ¼÷Ì¿¡§Ìó3Ç¯
¥Ð¥ó¥ÉÁõÃå²ÄÇ½¥µ¥¤¥º¡§145¡Á190 mm
¤½¤ÎÂ¾µ¡Ç½¡§¥Í¥ª¥Ö¥é¥¤¥È¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥à¡ÊÀ¤³¦48ÅÔ»Ô¡¿31¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¡Ë¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥ª¥Ã¥Á¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¡¢5ËÜ¥¢¥é¡¼¥à¡¦»þÊó¡¢¥À¥Ö¥ëLED¥é¥¤¥È¡¢¥Õ¥ë¥ª¡¼¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢Áàºî²»ON/OFFÀÚÂØ¡¢12¡¿24»þ´ÖÉ½¼¨ÀÚÂØ¡¢¿ËÂàÈò¡¢Ê¿¶Ñ·îº¹¡Þ15ÉÃ
¡ÖGMA-P2110¡×¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡ûÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Î¾®¤µ¤áG-SHOCK
¡ÖGMA-P2110¡×¤Ï¡¢GMA-P2100¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±Åù¤Î¾®¤µ¤á¥µ¥¤¥º¤ÈÁõÃå´¶¤òÊÝ¤Á¤Ä¤Ä¡¢¹µ¤¨¤á¤Ë¸÷¤ë¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥Ä¤¬¾å¼Á¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê°õ¾Ý¤ò±é½Ð¡£¥Ù¥¼¥ë¤ÎÊ¸»úÍ×ÁÇ¤ò¾Ê¤¡¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤òGMA-P2100¥·¥ê¡¼¥º¤è¤ê¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë²þ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ÊGMA-P2110-1AJF¡Ë¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¡ÊGMA-P2110-4AJF¡Ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¡ÊGMA-P2110-7AJF¡Ë¤Î3¿§¤òÍÑ°Õ¡£¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥«¥é¡¼Å¸³«¤Ç¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
GMA-P2110-1AJF
GMA-P2110-4AJF
GMA-P2110-7AJF
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡Ê3¥â¥Ç¥ë¶¦ÄÌ¡Ë¡£
¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¡§W46¡ßD40.5¡ßH11.3 mm
¼ÁÎÌ¡§Ìó37g
¥±¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¼¥ëºà¼Á¡§¼ù»é¡¿¼ù»é¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡Ë
¥Ð¥ó¥É¡§¼ù»é¥Ð¥ó¥É¡Ê¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡Ë
ËÉ¿åÀÇ½¡§20µ¤°µËÉ¿å
¥¬¥é¥¹¡§Ìµµ¡¥¬¥é¥¹
¹½Â¤¡§ÂÑ¾×·â¹½Â¤¡Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¥ì¥¸¥¹¥È¡Ë
ÅÅÃÓ¼÷Ì¿¡§Ìó3Ç¯
¥Ð¥ó¥ÉÁõÃå²ÄÇ½¥µ¥¤¥º¡§145¡Á190 mm
¤½¤ÎÂ¾µ¡Ç½¡§¥Í¥ª¥Ö¥é¥¤¥È¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥à¡ÊÀ¤³¦48ÅÔ»Ô¡¿31¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¡Ë¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥ª¥Ã¥Á¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¡¢5ËÜ¥¢¥é¡¼¥à¡¦»þÊó¡¢¥À¥Ö¥ëLED¥é¥¤¥È¡¢¥Õ¥ë¥ª¡¼¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢Áàºî²»ON/OFFÀÚÂØ¡¢12¡¿24»þ´ÖÉ½¼¨ÀÚÂØ¡¢¿ËÂàÈò¡¢Ê¿¶Ñ·îº¹¡Þ15ÉÃ