Amazon¤Î¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¸ÂÄê¥»ー¥ë¡Ö¥×¥é¥¤¥à´¶¼Õº×¡×(10Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç)¤Ë¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥áー¥«ー³Æ¼Ò¤Î4K¥Æ¥ì¥Ó¤¬Äã²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÔ½¸Éô¤¬10Æü16»þ¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥ì¥°¥¶¤Î65·¿4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡Ö65Z570L¡×¤¬60% OFF¤Î104,800±ß¡¢50·¿¡Ö50Z570L¡×¤¬48% OFF¤Î79,800±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
LG¤ÎÍµ¡EL¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢77·¿¡ÖOLED77B3PJA¡×¤¬42% OFF¤Î232,200±ß¡¢65·¿¡ÖOLED65B3PJA¡×¤¬21% OFF¤Î148,000±ß¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤â³ä°úÃæ¡£75·¿4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡Ö75E60N¡×¤Ï14% OFF¤Î94,800±ß¡¢ÎÌ»Ò¥É¥Ã¥È¡ß¥ß¥ËLED¤Î65·¿¡Ö65E7N¡×¤Ï24% OFF¤Î128,000±ß¡¢ÎÌ»Ò¥É¥Ã¥È4K±Õ¾½¤Î55·¿¡Ö55E7N¡×¤Ï20% OFF¤Î79,800±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£