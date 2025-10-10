¡Ö¥²¡¼¥ÈÁ°¤ÇÌî½É¡×¡Ö·ÙÈ÷°÷¤òÌµ»ë¤·¤Æ¥À¥Ã¥·¥å¡×¡Ö³ä¤ê¹þ¤ß¥ª¥Ð¥Á¥ã¥ó¤âÅÐ¾ì¡×¡¡¡ÖÂçºåËüÇî¡×¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤¹¤ëAM5»þ¤Î¡ÈÍ½ÌóÁèÃ¥Àï¡É
¡¡ÊÄËë¤Þ¤Ç¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£Ï¢Æü¡¢°ìÆü¤ÎÆþ¾ì¼Ô¿ô¤¬20Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¶º®»¨¤Ö¤ê¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¬¥ÁÀª¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëËüÇî¥Þ¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Ï¡¢¿Íµ¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ËÆþ¤ë¤¿¤á¡¢Æü¡¹²×Îõ¤ÊÍ½ÌóÁèÃ¥Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£³«Ëë°ÊÍè¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤òË¬¤ì¤ë¤³¤È19²ó¡£¥¬¥ÁÀª¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ëÈà¤é¤ÎÁèÃ¥Àï¤ò¸½¾ì¤«¤é¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
【写真を見る】警備員を無視して…「万博名物」となったAM5時の「夢洲ダッシュ」
¿¼Ìë¤ËÅÌÊâ¤Ç¥²¡¼¥È¤òÌÜ»Ø¤¹
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÎÅì¥²¡¼¥ÈÁ°¹¾ì¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£»þ¹ï¤Ï¸áÁ°5»þ5Ê¬¡£³«¾ì¤Þ¤Ç¤Þ¤À4»þ´Ö¶á¤¯¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤ÀÃ¯¤âÍè¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦»×¤¤¤¤ä¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë30¿Í¼å¡Ê°ìÎó3¿Í¤ÎÎó¤¬10Îó¡Ë¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£»ý»²¤·¤¿´Ê°×°Ø»Ò¤ËºÂ¤ê¡¢¥¹¥Þ¥Û¤òÄ¯¤á¤¿¤ê¡¢¼þ¤ê¤Î¿Í¤È¾ðÊó¸ò´¹¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é³«¾ì¤òÂÔ¤Ã¤¿¡£
¡¡ËüÇî²ñ¾ì¤Î¤¢¤ëÌ´½§¡£¤³¤ÎÅì¥²¡¼¥È¤ËÃÏ²¼Å´Ãæ±ûÀþ¤Î»ÏÈ¯¤¬ÅþÃå¤¹¤ë¤Î¤Ï5»þ39Ê¬¡£È¿ÂÐÂ¦¤ÎÀ¾¥²¡¼¥È¤Ë¤ÏÍ½ÌóÀ©¤Î¥Ð¥¹¤âÃå¤¯¤¬¡¢»ÏÈ¯¤ÎÅþÃå¤Ï6»þ40¡Ý45Ê¬¤À¡£ÎÙ¤ÎÉñ½§¤äºé½§¤È¤Ï¶¶¤ä¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ìÈÌ¼ÖÎ¾¤ÏÃóÄä¼Ö¶Ø»ß¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÀ¾¥²¡¼¥È¤½¤Ð¤Î»ØÄê¤Î¾è¹ß¾ì¤Î¤ß¡£¤·¤«¤â¤½¤³¤ÏÄ«6»þÈ¾¡Ê¼èºàÅö»þ¡£10·î¤«¤é¤Ï5»þ¡Ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¾èµÒ¤Ï²¼¼Ö¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÎÙ¤ÎÅç¡ÊÉñ½§¡Ë¤Þ¤Ç¥Á¥ã¥ê¡Ê¼«Å¾¼Ö¡Ë¤ÇÍè¤ÆÃóÎØ¾ì¤ËÄä¤á¤Æ¡¢30Ê¬¤«¤±¤ÆÊâ¤¤¤Æ¶¶¡ÊÌ´ÉñÂç¶¶¡Ë¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê´ØÀ¾¤ÎÂç³Ø¤ËÄÌ¤¦ÃË»Ò³ØÀ¸¡Ë
¡ÖÉñ½§¤ÎÃó¼Ö¾ì¤ËÄä¤á¤Æ¶¶¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê°¦ÃÎ¸©¤«¤éÍè¤¿50ÂåÉ×ÉØ¡Ë
¡Ö½ªÅÅ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ëº¢¤ËÂçºå±Ø¤ò½Ð¤Æ¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤éµÙ¤ßµÙ¤ßÊâ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÊÌ¤ÎÂç³ØÀ¸¡Ë
¡¡Âçºå±Ø¤«¤é¤ÏÌó13¥¥í¡£µÙ¤Þ¤º¤Þ¤Ã¤¹¤°Êâ¤¤¤Æ3»þ´Ö¤Îµ÷Î¥¤À¡£ºÇÁ°Îó¤Î¿Í¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÆü½ªÅÅ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÌî½É¡£¸áÁ°Ãæ²á¤´¤·¤Æ¡¢Ãë¤Ë°ìÅÙµ¢Âð¤·¤ÆµÙ¤ó¤Ç½ªÅÅ¤Ç¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
´í¸±¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤Ì´½§¥À¥Ã¥·¥å
¡¡¤·¤Ð¤é¤¯¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤°²£¤Ë¤¢¤ëÃÏ²¼Å´Ãæ±ûÀþÌ´½§±Ø¤«¤éÃÏ¾å¤Ø½Ð¤ë³¬ÃÊ¡¦¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼ÉÕ¶á¤Ë¡¢¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤È¤¤¤¦²»¤¬ÃÏÌÄ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ë¶Á¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£»þ´Ö¤Ï5»þ39Ê¬¡£»ÏÈ¯¤¬Íè¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃÏÌÄ¤ê¤Î²»¤Ï°ìÊ¬¸å¡¢ÃÏ¾å¤Ç¤â¶Á¤ÅÏ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÑëÆá¡¢À¤³¦Î¦¾å¤Î100¥á¡¼¥È¥ëÁö¤Î¤è¤¦¤Ë·Ú²÷¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤ë½¸ÃÄ¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£¶þ¶¯¤ÊÃËÀ¤¬Áö¤êÈ´¤±¤¿¤«¤È»×¤¦¤È¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬¿ô¥á¡¼¥È¥ë¸å¤ËÏ¢¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï4Ê¬¤Û¤ÉÁö¤êÈ´¤±¤ë¿Í¤ÎÇÈ¤¬Â³¤¯¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö´í¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Î¤ÇÁö¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¡Ö»Ò¶¡¤Ë¸«ËÜ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¡¡·ÙÈ÷°÷¤¬¶«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÏÁ´Á³Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Â¾¤Î¾èµÒ¤ò½Ð¤·È´¤¤¤Æ¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯Îó¤ÎºÇ¸åÈø¤ËÊÂ¤Ü¤¦¤ÈÉ¬»à¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Î¤³¤È¤Ë¡¢9·î22Æü¤«¤é¤Ï±¿ÍÑ¤¬ÊÑ¹¹¡£¥À¥Ã¥·¥å¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë·ÙÈ÷°÷¤¬Í¶Æ³¡¢±Ø²þ»¥¤«¤éÅì¥²¡¼¥È¤ÎÎóºÇ¸åÈø¤Þ¤Ç¡¢Êâ¤¤¤Æ¤Î°ÜÆ°¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ááµ¯¤¤Ï»°Ê¸¤ÎÆÀ¡ª
¡¡¤Ê¤¼Èà¤é¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¤«¡£Áá¤¯Íè¤ì¤ÐÍè¤ë¤Û¤É¡¢Æþ´Ûº¤Æñ¤Ê¿Íµ¤¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÍ½Ìó¤¬ÍÆ°×¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤«¤é¤À¡£
¡ÖÊÂ¤Ð¤Ê¤¤ËüÇî¡×¤òëð¤Ã¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥Í¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤¬´ðËÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Ä«Áá¤¯Íè¤¿¼Ô¤¬ÆÀ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¸¶Â§¤Ï¡¢½¾Íè¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡ID¤ÈÉ³ÉÕ¤¤¤¿QR¥³¡¼¥É¤ò¥²¡¼¥È¤ÇÆÉ¤ß¼è¤é¤»Æþ¾ì¤¹¤ì¤Ð¡¢¾ìÆâ5¥«½ê¤ËÅÀºß¤¹¤ëÅöÆüÍ½ÌóÃ¼Ëö¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤¬Â¨²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿Æþ¾ì¸å¡¢10Ê¬°ÊÆâ¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£Áá¤¯Æþ¾ì¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Æþ¾ì¼Ô¤Ï¤¹¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤áÅöÆüÍ½Ìó²ÄÇ½¤Ê¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Áª¤ÓÊüÂê¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡Æþ¾ì³«»Ï»þ´Ö¤«¤é5Ê¬°ÊÆâ¤ÇÅöÆüÍ½ÌóÏÈ¤¬Ëä¤Þ¤ë¤È¤¤¤¦ºÇÆñ´Ø¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ï¥ó¥¿¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤âÁª¤Ù¤ë¤·¡¢ºÇÄ¹¤Ç8»þ´ÖÂÔ¤Á¤È¤¤¤¦¥¤¥¿¥ê¥¢´Û¤Ë¤âÂ¨Æþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£2¥ö·îÁ°ÃêÁª¡¢7ÆüÁ°ÃêÁª¤Ê¤É¤ÇÍ½Ìó¤ò¾¡¤Á¼è¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÃßÀÑ¤·¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¹ÔÆ°ÎÏ¼¡Âè¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ÇÍ½Ìó¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÁáÄ«¤ËÍè¤ë¤³¤È¤¬ºÇÃ»µ÷Î¥¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
°ÕÃÏ¤òÄ¥¤ê¡¢¥º¥ë¤ò¤¹¤ë¥ª¥Ð¥Á¥ã¥ó
¡¡Åì¥²¡¼¥ÈÁ°¹¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ä«7»þ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊÝ°Â¸¡ºº¾ì¤Ø¤ÎÂç°ÜÆ°¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£3Îó¤ËÊÂ¤ó¤ÇÀ°Á³¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£½Ð¤·È´¤¤¤ÆÎó¤òÍð¤¹¼Ô¤ÏÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«ÊÝ°Â¸¡ºº¾ìÁ°¤Î°ìÈÖÃ¼¤Î¥ì¡¼¥ó¤Ç¤ÏÆþ¾ì¼Ô¤¬À¼¤ò¤«¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸úÎ¨Åª¤ËÊÂ¤Ü¤¦¤È¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ì¡¼¥ó¤Ë¤Ïº¸±¦°ì¤Ä¤º¤ÄÊÝ°Â¸¡ººÍÑ¤Îµ¡³£¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸¡ººµ¡¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤º¤ÄÊÂ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡×
¡¡Ã¯¤«¤é¤È¤â¤Ê¤¯À¼¤ò³Ý¤±¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£9»þÁ°¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëÊÝ°Â¸¡ºº¡£²£Æþ¤ê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°ì¿Í¤º¤Ä¡¢Áè¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÆþ¾ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤À¡£¿ôÊ¬¸å¡¢¤½¤³¤Ë60¤°¤é¤¤¤Î¾®ÊÁ¤Ç´è¸Ç¤½¤¦¤Ê¥ª¥Ð¥Á¥ã¥ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æº¸±¦ÆóÎó½ÄÂâ¤Î´Ö¤ò¿Ê¤ß¡¢ºÇÁ°Îó¤Ë¤É¤ó¤È³ä¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢»ä¤Î¼þ¤ê¤Ë¤¤¤¿¾ïÏ¢¤¿¤Á¤¬¤½¤Î¥ª¥Ð¥Á¥ã¥ó¤òÃí°Õ¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤ÎÎó¤Ï2Îó¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ËÊÂ¤Ð¤ó¤È¸å¤í¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡Ö¤½¤¦¤ä¤½¤¦¤ä¡£¸å¤íÊÂ¤ó¤Ç¤ä¡ª¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬¤½¤³¤ÏÂçºå¤Î¥ª¥Ð¥Á¥ã¥ó¡£´ÊÃ±¤Ë¤Ï°ú¤²¼¤¬¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö»ä¤â¤Í¡¢Í½Ìó¼è¤ë¤¿¤á¤ËÄ«Áá¤¯µ¯¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤ä¡£º£¤µ¤é°ú¤²¼¤¬¤é¤ì¤Ø¤ó¤Ç¡ª¡×
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤ÆµïºÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÝ°Â¸¡ºº¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸áÁ°8»þ53Ê¬¡¢ÆóÎó¤ËÊÂ¤ó¤À¿Í¤¿¤Á¤ÏÃÄ·ë¤·¤Æ¥ª¥Ð¥Á¥ã¥ó¤òÇÓ½ü¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ó¤¿¸å¤íÊÂ¤Ù¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â5¿Í¤°¤é¤¤¤Ï¸å¤í¤ËÊÂ¤Ù¡×
¡¡¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢³§¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¶¯°ú¤Ë¸å¤í¤ØÊÂ¤Ð¤»¤¿¤Î¤À¡£
¡Ú¸åÊÔ¡Û¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î²ñ¾ì¤Ø¤ÎÆþ¤ê¸ý¡¦À¾¥²¡¼¥È¤Ç¤ÎÍ½ÌóÁèÃ¥Àï¤Î°ÛÍÍ¤Ê¼ÂÂÖ¤È¡¢ÅöÁªÇÜÎ¨100ÇÜ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëºÇÆñ´Ø¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü½Ò¤¹¤ë¡£
西牟田靖(にしむたやすし)
ノンフィクション作家。1970年大阪府生まれ。日本の国境、共同親権などのテーマを取材する。著書に『僕の見た「大日本帝国」』、『わが子に会えない』、『子どもを連れて、逃げました。』など。
