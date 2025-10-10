佐々木朗希が3回2奪三振無安打無失点

【MLB】ドジャース 2ー1 フィリーズ（日本時間10日・ロサンゼルス）

ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地で行われたフィリーズとの地区シリーズ第4戦でサヨナラ勝ちした。対戦成績を3勝1敗とし、リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。大谷翔平投手は「1番・指名打者」で先発出場したが、2試合連続無安打。佐々木朗希投手は8回から3番手で救援。最速100.7マイル（約162.1キロ）で3回無安打無失点に抑えた。最後はまさかのエラーで決着した。

大谷はブレーキとなった。今季13勝を挙げた左腕サンチェスと対戦し、初回先頭は初球シンカーを打ち上げて三邪飛。3回2死一塁では強い打球で三塁ボームの失策を誘って同一、三塁にチャンスを広げたが、得点にはつながらなかった。

6回先頭は外角低めのチェンジアップに空振り三振を喫した。7回2死二、三塁では申告敬遠でつなぎ、ベッツの同点の押し出し四球を演出した。左腕ルザルドと対した延長10回先頭は見逃し三振。地区シリーズは18打数1安打、9三振だった。

先発のグラスノーは6回2安打無失点と好投。8三振を奪い、左腕サンチェスとの投手戦を演じた。7回から救援した2番手シーハンが自らの捕球ミスが絡んで先制点を献上した。

1-1に追いついた8回から佐々木が好リリーフを見せた。8回は先頭・シュワーバーを右飛。ハーパーを三飛、ボームを二ゴロと3者凡退に抑えた。9回、10回も3人で片付け、3回2奪三振、無安打無失点と好投した。

延長11回はベシアが2死二塁のピンチを背負うもベイダーを三振に仕留めた。その裏だった。エドマンとマンシーが安打で出塁すると、2死からフィリーズは24歳のカークリングをマウンドに送った。E・ヘルナンデスが四球を選んで満塁とし、打席には23打数1安打と大不振のパヘス。バットが折れ、投ゴロに打ち取られたかと思われたが、カークリングはまさかの本塁へ送球。これが逸れてまさかの形で劇的決着となった。

リーグ優勝決定シリーズは13日（同14日）に開幕する。ブルワーズかカブスの勝者と対戦する。（Full-Count編集部）