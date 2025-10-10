¡Ö¥í¥¦¥¡ª¥í¥¦¥¡ª¡×¤ÎÂç¥³¡¼¥ë¡Äº´¡¹ÌÚÏ¯´õ8²ó¤«¤é3¥¤¥Ë¥ó¥°´°àúµß±ç¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï4ÂÇ¿ô¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¡¡»î¹ç¤Ï1¡Ý1¤Î¤Þ¤Þ±äÄ¹11²ó¤Ø
¢¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ý¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢¡¦¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡¡9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¸áÁ°7»þ8Ê¬»î¹ç³«»Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤ËÎ×¤ß¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö1ÈÖDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶èÍ¥¾¡¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È3ÀïÀè¾¡¤Î¡ÖÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¡×¤òÁè¤¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢4Æü¤ÎÂè1Àï¤Ç5¡Ý3¤ÈµÕÅ¾¾¡¤Á¡£6Æü¤ÎÂè2Àï¤Ç¤âÂçÃ«¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ê¤É¤Ç4ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬È¿·â¤ò¤·¤Î¤¤¤Ç4¡Ý3¤Ç¾¡Íø¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤¬2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÅ¨ÃÏ¤ÇÏ¢¾¡¤·ÆÍÇË¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¤¬¡¢¥Û¡¼¥à¤ËÌá¤Ã¤¿8Æü¤ÎÂè3Àï¤Ç¤Ï¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤Î2ËÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ê¤É¤Ç»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤ä¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Åê¼ê¿Ø¤«¤é8ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀèÈ¯¤Ïº£µ¨4¾¡3ÇÔ¡¦ËÉ¸æÎ¨3.19¡¢4Æü¤ÎÂè1Àï¤Ç¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¥Û¡¼¥ë¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¥°¥é¥¹¥Î¡¼Åê¼ê¡£°ìÊý¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ïº£µ¨13¾¡5ÇÔ¡¦ËÉ¸æÎ¨2.50¡¢Âè1Àï¤Ç6²óÅÓÃæ2¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤¿º¸ÏÓ¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹Åê¼ê¤¬ÀèÈ¯¤·¤¿¡£
ÂçÃ«¤Ï1²óÎ¢¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¡¢½éµå¤ÎÆâ³Ñ¥·¥ó¥«¡¼¤òÂÇ¤ÁÂ»¤¸¤Æ¥µ¡¼¥É¥Õ¥é¥¤¡£
3²óÎ¢2»à1ÎÝ¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢¥«¥¦¥ó¥È0¡Ý1¤Ç2µåÌÜ¤ÎÆâ³Ñ¥·¥ó¥«¡¼¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥µ¡¼¥É¤Ø¤Î¥´¥í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢»°ÎÝ¼ê¤Î¥¨¥é¡¼¤Ç½ÐÎÝ¡£2»à1¡¢3ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2ÈÖ¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤ÆÌµÆÀÅÀ¡£
6²óÎ¢¤ÎÀèÆ¬¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¥«¥¦¥ó¥È0¡Ý2¤Ç3µåÌÜ¤Î³°³ÑÄã¤á¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¤º¤é¤µ¤ì¤Æ¥Ð¥Ã¥È¤Ï¶õ¤òÀÚ¤ê»°¿¶¡£2ÈÖ¥Ù¥Ã¥Ä¡¢3ÈÖ¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ç1»à1¡¢2ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Î¾Åê¼ê¤ÎÅê¤²¹ç¤¤¤È¹¥¼é¤ÇÎ¾¥Á¡¼¥àÌµÆÀÅÀ¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿7²óÉ½¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤«¤é2ÈÖ¼ê¥·¡¼¥Ï¥ó¤Ë·ÑÅê¡£1»à1ÎÝ¤«¤é8ÈÖ¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹¤¬»°ÎÝÀþ¤òÇË¤ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬1ÅÀ¤òÀèÀ©¤·¤¿¡£
7²óÎ¢¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï»Íµå¤È¥Ò¥Ã¥È¤Ç1»à1¡¢2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Ï¹¥Åê¤òÂ³¤±¤¿¥µ¥ó¥Á¥§¥¹¤«¤é¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ç¥å¥é¥ó¤Ë¸òÂå¡£2»à2¡¢3ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÂçÃ«¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï¿½¹ð·É±ó¡£2»àËþÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤Æ2ÈÖ¥Ù¥Ã¥Ä¤¬²¡¤·½Ð¤·¤Î»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢1¡Ý1¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£
8²óÉ½¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï3ÈÖ¼ê¤Çº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¡Ê23¡Ë¤òÅêÆþ¡£2ÈÖ¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼¤ò¥é¥¤¥È¥Õ¥é¥¤¡¢3ÈÖ¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤ò¥µ¡¼¥É¥Õ¥é¥¤¡¢4ÈÖ¥Ü¡¼¥à¤ò¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¤È¡¢Ãæ¼´¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£Åêµå´Ö¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÂç´Ñ½°¤«¤é¡Ö¥í¥¦¥¡ª¥í¥¦¥¡ª¡×¤ÎÂç¥³¡¼¥ë¤¬µ¯¤¤¿¡£
º´¡¹ÌÚ¤Ï9²óÉ½¤â5ÈÖ¥Þ¡¼¥·¥å¤ò¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¡¢6ÈÖ¥ê¥¢¥ë¥ß¥å¡¼¥È¤ò»°¿¶¡¢7ÈÖ¥±¥×¥é¡¼¤ò¥µ¡¼¥É¥Õ¥é¥¤¤È¤Þ¤¿¤â»°¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
1¡Ý1¤ÎÆ±ÅÀ¤Î¤Þ¤Þ±äÄ¹¤ËÆþ¤ê¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬10²óÉ½¤âÂ³Åê¡£8ÈÖ¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹¤ò¥µ¡¼¥É¥´¥í¡¢9ÈÖ¥¹¥È¥Ã¥È¤ò»°¿¶¡¢1ÈÖ¥¿¡¼¥Ê¡¼¤ò¥é¥¤¥È¥é¥¤¥Ê¡¼¤ËÂÇ¤Á¼è¤ê¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°ÂÇ¼Ô9¿Í¤ò´°àú¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
10²óÎ¢¤ÎÀèÆ¬¤ÇÂçÃ«¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¤³¤Î²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿º£µ¨15¾¡¤Î¥ë¥µ¥ë¥É¤È¤ÎÂÐÀï¡£¥«¥¦¥ó¥È0¡Ý2¤Ç3µåÌÜ¤Î³°³ÑÄã¤á¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¼ê¤¬½Ð¤º¸«Æ¨¤·»°¿¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤Ï1¡Ý1¤Î¤Þ¤Þ±äÄ¹11²ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£