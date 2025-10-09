精神科医が警鐘「部屋の状態はあなたの心の状態そのもの」心理学視点で徹底解説
動画『あなたの部屋はどんな部屋？【部屋は心を映し出す鏡】』で、精神科医・臨床心理士・公認心理師である生活に役立つメンタルヘルス氏が、私たちの“部屋”がどのようにして心の状態を反映しているのかについて語った。
冒頭で「私たちが暮らす部屋は、ただの生活空間にとどまらず、心の状態をそのまま映し出していることがあります」と述べ、部屋と心の密接な関係を強調。多くの人が誤解しがちな“部屋の乱れ＝だらしない性格”ではなく、「散らかっている背景には、性格よりも、心の疲れが隠れていることが多い」と指摘した。
散らかった部屋については「片付けができないのは、怠けているからではなく、むしろ心のエネルギーがつきかけている可能性がある」とし、「雑然とした部屋は、心が必死に自分を守ろうとした結果なのかもしれません」と語る。また、「物を溜め込みすぎるのは、失うことへの恐れの裏返し」「乱れた部屋には、不安や焦りが現れる」といった、見逃しがちな心のサインについても言及した。
一方で、「常に整理整頓が行き届き、生活感すら感じさせないような部屋」については、「完璧であろうとする意識や、強い不安を抑え込もうとする気持ちが潜んでいる」「整った空間そのものが仮面となり、自分の心を守ろうとしているのです」と分析。“きれいすぎる部屋”が必ずしも心の安定を意味しないことを説明した。
さらに、「部屋の状態は、人間関係や孤独感とも深く結びついています」と語り、部屋を真っ暗にしたりカーテンを閉め切る傾向については、「外の世界と関わりたくない気持ちの現れ」だと指摘。また、布団の周りに物を溜める行為やテレビ・スマホのつけっぱなしも、孤独や寂しさを紛らわせるための無意識な行動だと明かした。
部屋を整えることで心も整うとし、「大掛かりな片付けをする必要はありません。机の上を整理する、ゴミを捨てる、それだけでも心の中に小さな余裕が生まれます」とアドバイス。さらに「カーテンを開けて光と風を取り入れる」「アロマや音楽で空間の空気を変える」など、具体的な心のリセット法も共有した。
最後に「片付いていないからといって、自分の部屋の状態を恥じる必要はありません。今の自分の心はこんな風に感じているのだ、と気づくことが大切です」と述べ、「部屋を整えることは、自分を大切にすることなのです」とまとめ、視聴者にエールを送った。また、発売した書籍【精神科医とカウンセラーが解きほぐす、自分では気づけないうつのケツロン】がYahooニュースやプレジデントオンライン、ライブドアニュースで取り上げられたことに感謝の意を伝えた。
