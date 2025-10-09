【あと2日】「Amazon プライム感謝祭」でお菓子やプロテイン、ジュースなどの飲食料品が最大53％OFFに

秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」が2025年10月10日（金）まで開催中です。今回はセール対象商品の中から飲食料品をご紹介。人気商品はセール終了を待たずに売り切れることもあるので、お早めの購入がおすすめです！

豆粉使用でおいしくグルテンフリー。「ゼンブ ブレッド」

松屋のベストセラー9種30食を家で楽しめる豪華な福袋

精米直後のおいしいお米を楽しめる。国産米100%のパックご飯

お菓子作りや料理に。大容量の「米の粉 お徳用 1kg」

食物繊維たっぷり。「ケロッグ オールブラン フルーツミックス」

チャック付きで使いやすい。マ・マーのスパゲティ 600g×5袋（約30人前）

息スッキリ長続き。「クロレッツ」ボトル

珈琲店のマスターが淹れたような香りと味。「AGF ちょっと贅沢な珈琲店」

栄養素を損なわないコールドプレス製法。アマニ油3本セット

カカオの華やかな香りとコク、上質な苦みが楽しめるチョコレート

「筋肉チャンネル」の山澤礼明氏が監修。REYSの「チョコレート風味」

強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」

おいしく内臓脂肪を減らす。「機能性表示食品 伊右衛門 濃い味」

濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」

ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」

ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」

やわらかな香りとまろやかな味わいを堪能できる「ブラックニッカ」

洗練されたクリアな味の辛口ビール。「アサヒ スーパードライ」

プライム感謝祭 ポイントアップ＆100,000ポイントが当たるチャンスも

イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上ご購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。