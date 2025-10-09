【あと2日】「Amazon プライム感謝祭」でお菓子やプロテイン、ジュースなどの飲食料品が最大53％OFFに
今回はセール対象商品の中から飲食料品をご紹介。人気商品はセール終了を待たずに売り切れることもあるので、お早めの購入がおすすめです！
→Amazon「飲食料品」のページはこちら
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
豆粉使用でおいしくグルテンフリー。「ゼンブ ブレッド」
松屋のベストセラー9種30食を家で楽しめる豪華な福袋
福袋【松屋】在宅応援！松屋を一度に楽しめる在宅応援福袋！≪9種30食≫ 【冷凍】牛丼 牛めし カレー ライスバーガー 焼肉
13,680円 → 6,389円（53%オフ）
精米直後のおいしいお米を楽しめる。国産米100%のパックご飯
by Amazon パックご飯 国産米 100% 低温製法米 180g ×24個
3,415円 → 2,910円（15%オフ）
お菓子作りや料理に。大容量の「米の粉 お徳用 1kg」
食物繊維たっぷり。「ケロッグ オールブラン フルーツミックス」
ケロッグ オールブラン フルーツミックス 380g ×6袋 小麦ふすま シリアル 腸活 発酵性 食物繊維
4,458円 → 2,473円（45%オフ）
チャック付きで使いやすい。マ・マーのスパゲティ 600g×5袋（約30人前）
マ・マー スパゲティ 1.6mm 600g×5袋（ 約30人前 ）アルデンテ パスタ 麺 レンジ調理 簡単 調理 計量不要 ( 結束タイプ / チャック付袋 ）
2,884円 → 1,470円（49%オフ）
息スッキリ長続き。「クロレッツ」ボトル
珈琲店のマスターが淹れたような香りと味。「AGF ちょっと贅沢な珈琲店」
AGF(エージーエフ) ちょっと贅沢な珈琲店 スペシャルブレンド 袋 200g 【 インスタントコーヒー 】【 詰め替え エコパック 】
2,779円 → 1,607円（42%オフ）
栄養素を損なわないコールドプレス製法。アマニ油3本セット
アマニ油320g【3本セット】/ フラット・クラフト/酸化を防ぐ フレッシュソフトボトル/イタリア産/低温圧搾/コールドプレス / オメガ３
3,823円 → 2,100円（45%オフ）
カカオの華やかな香りとコク、上質な苦みが楽しめるチョコレート
「筋肉チャンネル」の山澤礼明氏が監修。REYSの「チョコレート風味」
REYS レイズ 粉末 ホエイ プロテイン 山澤 礼明 監修 1kg 国内製造 ビタミン7種配合 WPCプロテイン ぷろていん ホエイプロテイン (チョコレート風味)
3,980円 → 3,582円（10%オフ）
強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」
ウィルキンソン アサヒ飲料 MS+B タンサン ラベルレスボトル 500ml×24本 [炭酸水]【Amazon.co.jp限定】
2,266円 → 1,798円（21%オフ）
おいしく内臓脂肪を減らす。「機能性表示食品 伊右衛門 濃い味」
濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」
ランチタイムや外出先での気分転換に。「爽健美茶」
ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」
やわらかな香りとまろやかな味わいを堪能できる「ブラックニッカ」
ブラックニッカ ウイスキー4000ml ブラックニッカ クリア 【ウイスキー 日本 】
4,530円 → 3,890円（14%オフ）
洗練されたクリアな味の辛口ビール。「アサヒ スーパードライ」
その他のセール商品
VITAS（バイタス） VITA POWER ビタパワー マカ 亜鉛 マルチビタミン 120粒 30日分
2,480円 → 1,860円（25%オフ）
オーケーフルーツ 『北新地・堂島Barご用達・あべのand（百貨店）』 オリジナル 7種堂島ミックスナッツ 無塩 500g【スマイル堂島ミックスナッツ500g】
3,980円 → 1,880円（53%オフ）
【糖質オフの豆100%麺】 ZENB ゼンブ ヌードル 丸麺 8食 (2袋) そば パスタ ラーメン [ 糖質オフ グルテンフリー 糖質制限 腸活 時の 食物繊維 補給に ダイエット 時の栄養補給に 置き換え たんぱく質 低GI 鉄分 レンジ 調理可 ]
2,434円 → 2,068円（15%オフ）
inバー プロテイン ベイクドチョコ (15本入×1箱) プロテインバー プロテインチョコバー 手で溶けない しっとり焼きチョコタイプ 高タンパク15g 森永製菓 【Amazon.co.jp限定】
2,355円 → 2,048円（13%オフ）
※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。
プライム感謝祭 ポイントアップ＆100,000ポイントが当たるチャンスも
イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上ご購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。
→キャンペーン詳細ページを見る
