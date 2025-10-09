「スニーカー汚れてきた、、」→【ZARA】で解決！ 大人がこなれる♡「おすすめスニーカー」

お気に入りのスニーカーをヘビロテしていると、だんだん汚れや型崩れが気になってくるもの。買い替えを考えているなら【ZARA（ザラ）】のスニーカーをチェックしてみて。大人のカジュアルに自然に馴染む上品なデザインがラインナップされています。今すぐ履きたくなりそうな、大人におすすめのスニーカーを厳選してご紹介。

シックな秋コーデに映えるスマートなデザイン

【ZARA】「ソフトランニングスニーカー」\6,990（税込）

足元をコンパクトにまとめつつ、スマートなルックスで存在感を放つ一足。ラウンドトゥとトラックソールのデザインが、シンプルコーデに新鮮なアクセントをプラス。タイトシルエットのコーデはもちろん、この秋冬注目のフレアボトムスとも上品にマッチしそうです。ブルーとブラウンの2色展開で、デニムコーデやワントーンコーデに取り入れるのもおすすめ。

シックなルックスで大人の休日コーデを格上げ

【ZARA】「コンビネーションスニーカー」\5,990（税込）

深みのあるブラウンと柔らかなホワイトのコントラストが美しいスニーカー。ストリートテイストでありながら、ソールのステッチや落ち着いたカラー、上品な素材のコンビネーションで、カジュアルな着こなしを洗練された雰囲気に仕上げてくれそうな一足です。メンズライクなコーデやリラクシーなコーデと好相性。デニムパンツやスウェットパンツ、ロングスカートを合わせて、大人の休日コーデを楽しんで。

シンプルデザインと厚みソールで今っぽさがアップ

【ZARA】「ファブリックスニーカー」\5,990（税込）

シンプルなデザインに、厚みのあるソールで今っぽさをプラスしたスニーカー。イージーなスウェットパンツやワイドパンツなど、ボリューム感のあるボトムスにも自然に馴染む一足です。ごつすぎない洗練された表情で、ラフな着こなしを程よく引き締めてくれそう。麻素材やレーシーなアイテムともなじみやすく、淡色でまとめたコーデにもぴったりです。

優しいフォルムでフェミニンコーデにマッチ

【ZARA】「スニーカー」\6,590（税込）

優しい曲線のフォルムが上品な印象を演出する一足。コントラストカラーがアクセントになり、スタイリッシュさも兼ね備えています。デニムパンツと合わせれば程よくきちんと感を添え、スカートやワンピースと組み合わせれば上品さを崩さず軽やかさをプラス。ミニマルなデザインで幅広いテイストに取り入れやすく、大人の秋コーデの頼れる存在になりそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S