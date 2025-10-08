この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピスト・音琶麗菜氏が案内！家でできるケアの基本『【免疫ケア】手をもむだけで、病気に負けない体をつくる方法！』

YouTubeで公開された『【免疫ケア】手をもむだけで、病気に負けない体をつくる方法！』では、手もみセラピスト・音琶麗菜氏が、自宅で取り入れやすい免疫ケアの手もみセラピーを紹介している。日々を元気に過ごすには免疫を意識することが要点だと述べ、まずは「手を揉む習慣」を勧めた。



実践は3つの反射区で構成される。1つ目は「リンパ節全体の反射区」。両手の手首寄りを目安に、親指の角や扱いやすい道具を用いて垂直に押し込む。めぐりを意識して、片手につき7秒×3回のリズムで行うのが基本だ。指が疲れやすい人は人差し指の角でもよく、押される側の手で軽く押し当てていく動きが紹介された。



2つ目は「脾臓の反射区」。左手の薬指と小指の延長線上、手相の線上を探る。位置を少しずつずらしながら、心地よい痛みを感じる点を目安に7秒×3回。ふらつきを感じる場面で試す人もいると触れつつ、無理なく続けられる押し方のコツが示された。



3つ目は「小腸の反射区」。中指と薬指の延長線上で、手首の線から指3本分上を基準にする。腸を整えるイメージで、範囲が広めのため円を描くように少しずつ位置をずらしながら押すと狙いを外しにくい。ここでも7秒×3回の共通リズムが使いやすいとされる。



全体を通じて、強く押し込みすぎないこと、左右をバランスよく行うこと、押したあとの感覚を手がかりに自分のちょうどよい圧を見つけることがポイントだ。具体的な位置の探し方や手の当て方、7秒カウントのテンポが画面で分かりやすく示されるため、視聴しながら一緒に手を動かすとコツをつかみやすい。丁寧な手順の流れを踏まえれば、今日からでも習慣にしやすい内容だ。

本編は、日常のセルフケアを取り入れたい人にとって、位置の目安と押し方のリズムが明確で実践に移しやすいという点で有用な指針となるはずだ。