ドジャースが2連勝で第3戦へ

フィリーズのブライス・ハーパー内野手が7日（日本時間8日）、ドジャースタジアムで行われる地区シリーズ第3戦の前日会見に出席した。第3戦で対戦する山本由伸投手のことを聞かれ、「昔のことは覚えていないんだよ、申し訳ない」と話した。

シーズンMVP2回の実績を誇るハーパーは、今季132試合出場で27本塁打、OPS.844をマークした。大舞台の強さでも知られるスターだが、地区シリーズ2試合では7打数1安打にとどまり、第2戦の8回は好機で凡退していた。

会見には普段と異なり、やや元気がない様子で登場。4月4日（同5日）に本拠地シチズンズバンクパークで山本と対戦し、2打数無安打1三振1四球だった。負けたら終わりの一戦でエースを粉砕することが求められるが、ハーパーは「彼と対戦したことがあることさえ知らなかった。覚えてさえいないんだ」と話した。

本拠地での試合でまさかの2連敗。試合中は不甲斐ないフィリーズナインに対し、熱狂的なファンからブーイングが浴びせられる場面もあった。それでもハーパーは「俺はバンクでプレーするのが好きだ。俺たちを応援する（フィリーズの）ファンが大好きなんだ。（打席で凡退して）アウトになれば、俺も自分に対してブーイングする」と、敵地で2連勝し、第5戦にシチズンズバンクパークに戻る意欲を見せた。（Full-Count編集部）