【Amazonプライム感謝祭】ニューバランスの人気スニーカーが最大51%OFFに
秋のビッグセール「Amazon プライム感謝祭」が10月10日（金）まで開催中です。

今回はセール対象商品の中からニューバランスをご紹介。快適な履き心地とスタイリッシュなデザインが魅力のニューバランスのシューズを、お得な価格で今すぐ手に入れられるチャンスです。お見逃しなく。

→ Amazon「ニューバランス」はこちら

→「Amazon プライム感謝祭」はこちら

アクティブからカジュアルまで幅広く活躍する「M411」


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] ランニングシューズ M411 現行モデル ランニング ウォーキング スニーカー 白 通学 幅広 軽量 メンズ

6,930円 → 4,543円（34%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ニューバランスの防水シューズ。ウォーキングにもおすすめ


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] ウォーキングシューズ MW880G GORE-TEX ゴアテックス 防水 現行モデル メンズ

19,800円 → 12,427円（37%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



約240gと軽量設計ながら、耐久性を備えた一足


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] ランニングシューズ DynaSoft Flash v7 フラッシュ 部活 トレーニング メンズ

9,350円 → 6,076円（35%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ストレスフリーな履き心地を実現。「Fresh Foam Arishi v4」


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] ランニングシューズ Fresh Foam Arishi v4 アリシ フレッシュフォーム ウォーキング 普段履き メンズ

9,900円 → 4,894円（51%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ユニセックスサイズモデルのスニーカーに、大人っぽい新色が登場


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] スニーカー ML373 メンズ レディース

10,890円 → 6,973円（36%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



スポーティな装いに高級感を演出。人気の530シリーズ


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] スニーカー MR530 U530 現行モデル メンズ レディース

12,980円 → 10,384円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



軽くて履きやすいシューズ。ベーシックカラーで一足持っておくと便利


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] スニーカー CT30 コート 通学 軽量

6,930円 → 4,121円（41%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



カジュアルからキレイめまで。存在感あるレディースシューズ


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] スニーカー WS327 現行モデル レディース

13,970円 → 7,579円（46%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



アイコニックモデルから厚底タイプが登場。ニューバランス「574＋」


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] スニーカー WL574Z 574+ 厚底 現行モデル レディース

13,970円 → 8,021円（43%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ジムトレーニングから日常まで活躍するレディースモデル「W413」


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] ランニングシューズ W413 現行モデル ランニング ウォーキング スニーカー 白 通学 幅広 軽量 レディース

6,930円 → 4,147円（40%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



軽くて柔らかい履き心地。通勤履きにもぴったりのシューズ


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] ランニングシューズ WE432 【Amazon.co.jp限定】 スニーカー 白 通学 軽量 レディース

6,490円 → 4,185円（36%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



子どもの足の成長をサポートする機能満載の人気モデル「IO313」


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] ベビー/キッズスニーカー IO313 現行モデル マジックテープ 幅広 男の子 女の子

6,930円 → 4,162円（40%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] インソール サポーティブリバウンドインソール (RCP280 / LAM35689) 中敷き インサート 現行モデル

2,200円 → 1,838円（16%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] ユニセックス大人 U574 現行モデルスニーカー

12,980円 → 7,789円（40%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] ウォーキングシューズ MW880 v7 Fresh Foam フレッシュフォーム 幅広 メンズ

13,970円 → 9,900円（29%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] スニーカー WL574Z 574+ 厚底 現行モデル レディース

13,970円 → 11,690円（16%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] ランニングシューズ M413 現行モデル ランニング ウォーキング 幅広 軽量 メンズ

6,930円 → 4,849円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→ Amazon「ニューバランス」はこちら

→「Amazon プライム感謝祭」はこちら

プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも


イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります