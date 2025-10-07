【開幕】Amazonプライム感謝祭でSDカードや外付けHDDなどが最大29％OFFに
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
内蔵SSD
Samsung（サムスン）の内蔵SSD 容量2TB
Samsung 990 PRO 2TB PCIe Gen 4.0 x4 (最大転送速度 7,450MB/秒) NVMe M.2 (2280) 内蔵 SSD MZ-V9P2T0B-IT/EC 国内正規保証品
22,990円 → 18,980円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
KIOXIA（キオクシア）の内蔵SSD 容量1TB
キオクシア KIOXIA 内蔵 SSD 1TB NVMe M.2 Type 2280 PCIe Gen 4.0×4 (最大読込: 5,000MB/s) 国産BiCS FLASH TLC搭載 国内正規代理店5年保証 EXCERIA PLUS G3 SSD-CK1.0N4PLG3N【国内正規代理店保証品】
9,880円 → 8,390円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
内蔵HDD
Seagate（シーゲイト）の内蔵HDD 8TB
【Amazon.co.jp限定】Seagate 3.5インチ 内蔵 HDD ハードディスク8TB 2年保証 5,400rpm BarraCuda 国内正規代理店品 ST8000DM004
20,980円 → 17,800円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Seagate（シーゲイト）の内蔵HDD 4TB
【Amazon.co.jp限定】Seagate 内蔵 HDD ハードディスク 4TB NAS向け 24時間365日 3年保証 データ復旧3年付 CMR Ironwolf 国内正規代理店品 ST4000VN006/EC
19,980円 → 16,980円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
外付けHDD
BUFFALO（バッファロー）の外付けHDD 容量4TB
【Amazon.co.jp限定】バッファロー 外付けハードディスク 4TB テレビ録画/PC/PS4/4K対応 バッファロー製nasne™対応 静音&コンパクト 日本製 故障予測 みまもり合図 HD-AD4U3
14,980円 → 12,730円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
外付けSSD
SanDisk（サンディスク）の外付けSSD 1TB
【Amazon.co.jp限定】SanDisk SSD 外付け 1TB USB3.2Gen2 読出最大1050MB/秒 防滴防塵 SDSSDE61-1T00-GH25 エクストリーム ポータブルSSD V2 Win Mac PS4 PS5 エコパッケージ 5年保証
19,980円 → 16,880円（16%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
BUFFALO（バッファロー）の外付けSSD 容量1TB
【Amazon.co.jp限定】バッファロー SSD 外付け 1.0TB 超小型 コンパクト ポータブル PS5/PS4対応(メーカー動作確認済) USB3.2Gen1 ブラック SSD-PUT1.0U3-B/N
13,880円 → 10,980円（21%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
microSDカード・microSDXCカード
KIOXIA（キオクシア）のmicroSDカード 容量128GB
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
1,164円 → 1,069円（8%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
AmazonベーシックのmicroSDXCカード 容量512GB
Amazonベーシック 512GB microSDXCカード (アダプター付き) 読み取り速度最大200MB/秒 1個入り
6,334円 → 5,570円（12%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
SDカード・SDXCカード
KIOXIA（キオクシア）のSDカード 容量128GB
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
1,380円 → 1,121円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Nextorage（ネクストレージ）のSDXCカード 容量256GB
Nextorage 日本メーカー UHS-II V60 256GB SDXC SDカード 最大読出し速度280MB/s 最大書込み速度170MB/s 4K録画 NX-F2SE256G ネクストレージ メモリカード
12,000円 → 8,580円（29%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
Jackery (ジャクリ) ポータブル電源 1000 New 1070Wh 業界トップの軽さとコンパクトボディ 1時間満充電 リン酸鉄 10年長寿命 定格出力1500W 瞬間最大3000W 防災 家庭用 アウトドア用 車中泊 UPS機能 アプリ遠隔操作 純正弦波 AC100V 50Hz/60Hz対応
139,800円 → 62,300円（55%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim) Qi2認証 ワイヤレス充電 最大出力15W MagSafe対応 マグネット式ワイヤレス充電対応 コンパクト 薄型 8.6mm 小型 iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air 対応 (ブラック)
6,990円 → 5,490円（21%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ERGOTRON エルゴトロン LX モニターアーム デスクマウント マットブラック 34インチ(3.2~11.3kg)まで VESA規格対応 45-241-224
23,601円 → 15,980円（32%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple 2024 Mac mini 10 コア CPU、10 コア GPU の M4 チップ搭載デスクトップコン ピュータ: Apple Intelligence のために設計、24GBユニファイドメモリ、 512GBの SSD ストレージ、ギガビット Ethernet。iPhone や iPad との連係機能
154,800円 → 135,800円（12%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも
イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります