東京ディズニーリゾートでは、2025年11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」を開催☆

期間中、東京ディズニーランドホテルでも「ディズニー・クリスマス2025」のスペシャルメニューが登場します。

今回は、エッセンス・オブ・スタイリッシュキュイジーヌ「カンナ」に期間限定で登場する「ディズニー・クリスマス2025」スペシャルメニューの紹介をしていきます！

東京ディズニーランドホテル「カンナ」“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニュー

提供期間：2025年11月1日〜2025年12月25日

販売店舗：東京ディズニーランドホテル「カンナ」

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2025年11月11日（火）から12月25日（木）までの45日間、スペシャルイベント「ディズニー・クリスマス2025」を開催☆

東京ディズニーランドでは10年ぶりにパレードが刷新され、「トイズ・ワンダラス・クリスマス！」を、東京ディズニーシーのメディテレーニアンハーバーでは、「ディズニー・クリスマス・グリーティング」を公演するほか、アメリカンウォーターフロントではアトモスフィア・エンターテイメントが楽しめます。

東京ディズニーランドホテルの「カンナ」では、「ディズニー・クリスマス2025」をテーマにしたスペシャルメニューが登場！

今回は、「カンナ」で提供される期間限定メニューを紹介していきます。

“ディズニー・クリスマス”プレシャスカンナ

価格：7,000円

提供時間帯：ランチ

菊芋のヴルーテと豚肉パテ タマリンドと赤玉葱のチャツネ帆立貝とモザンビーク海老のマリネ 干柿と山椒ヴィネグレット錦胡麻を纏ったイトヨリ鯛のポワレ 里芋ニョッキとあおさの白ワインソース鴨肉の九条ねぎ味噌焼き 生胡椒と柚子香る白菜のブレゼ または 国産牛サーロインのグリル 赤ワインソース 牛タンの煮込みとじゃがバター（別途2,000円）黒米のご飯ベリーのクレーム・ダンジュ アマレーナアイス ドリンク （お好きな ドリンク をお選びください）・コーヒー・マジカルアート ドリンク （コーヒーリキッド、ミルク、ホイップクリーム）（別途1,000円）

ランチの時間帯にいただける「“ディズニー・クリスマス”プレシャスカンナ」

4品のお料理に、黒米のご飯、デザートプレートにドリンクのコースです。

メインは「鴨肉の九条ねぎ味噌焼き 生胡椒と柚子香る白菜のブレゼ」と、別途追加料金で「国産牛サーロインのグリル 赤ワインソース 牛タンの煮込みとじゃがバター」の2種類からお好みで選ぶことができます！

デザートプレートはピンクを基調としたかわいいテイストに☆

マジカルアートドリンクのデザインは、「“ディズニー・クリスマス”デザイン」と、

「ディズニーキャラクターデザイン」の2種類から選ぶことができます。

「ディズニーキャラクターデザイン」は『シンデレラ』のディズニープリンセス「シンデレラ」デザイン。

どちらのアートも素敵です☆

“ディズニー・クリスマス”スタイリッシュカンナ

価格：15,000円

提供時間帯：ディナー

ポワローとズワイ蟹のタルトレット 富士山サーモンと根菜のエスプーマ和牛ランプ肉のカンネローニ仕立て ムール貝とトリュフのフレーバー帆立貝のポワレとあごだしのブロス 春菊ピュレとブルグールガレット金目鯛の炙り焼きとエイヒレのブレゼ 檸檬胡椒と豆乳のソース海老しんじょを纏った近江鴨のロースト コリアンダーオイルとこぶ みかん 香るジュオペラのアントルメグラッセ ルビーチョコレートのクレームブリュレ ドリンク （お好きな ドリンク をお選びください）・コーヒー・マジカルアート ドリンク （コーヒーリキッド、ミルク、ホイップクリーム）（別途1,000円）

「“ディズニー・クリスマス”スタイリッシュカンナ」はディナーの時間帯での提供です。

どのプレートにも赤や緑が入り、クリスマスらしい彩りに！

デザートプレート「オペラのアントルメグラッセ ルビーチョコレートのクレームブリュレ」は、クリスマスツリーに見立てた三角形でインパクトたっぷり☆

オペラのアントルメグラッセは冷たく濃厚な味わいで、プレートには「ミッキーマウス」と「プルート」の飾りも付いています。

マジカルアートドリンクのデザインは、「ミッキーマウス」と「プルート」の「“ディズニー・クリスマス”デザイン」と、

「ディズニーキャラクターデザイン」の2種類から選ぶことができます。

「ディズニーキャラクターデザイン」は『シンデレラ』のディズニープリンセス「シンデレラ」デザイン。

“ディズニー・クリスマス”ユールタイド

価格：20,000円

提供時間帯：ディナー

毛蟹とブランダード 本鮪とコウイカのタルトレット シャウルスのムースと干柿オマール海老とカリフラワーのオムレット仕立て ビワマスの炙りとビーツのマリネフランス産リ・ド・ヴォーと鰻のラケ 黒トリュフと燻製 じゃがいも エスプーマ柔らかく煮込んだアワビのソテー 海藻ブイヤベースソース和牛フィレ肉のグリル 八丁味噌香るほほ肉のショソンシャインマスカットのタルト サワークリームシャーベット

※2025年12月20日（土）以降、別途3,000円でメインディッシュの変更とミニャルディーズが楽しめます。

ブレス鶏のロースト サムゲタン風パイ包み焼きシードルのソルベシュトーレン ドリンク （お好きな ドリンク をお選びください）・コーヒー・マジカルアート ドリンク （コーヒーリキッド、ミルク、ホイップクリーム）（別途1,000円）

特別な日のディナーにもぴったりな「“ディズニー・クリスマス”ユールタイド」

プレートそれぞれの盛り付けも美しく、魚介からお肉料理まで贅沢に堪能できます！

また、2025年12月20日（土）以降は、

別途3,000円でメインディッシュの変更とミニャルディーズを楽しむことも◎

こちらではクリスマスお菓子、シュトーレンもいただけます。

マジカルアートドリンクのデザインは、「“ディズニー・クリスマス”スタイリッシュカンナ」と同様で、「ミッキーマウス」と「プルート」の「“ディズニー・クリスマス”デザイン」と、

「ディズニーキャラクターデザイン」の2種類から選ぶことができます。

「ディズニーキャラクターデザイン」は『シンデレラ』のディズニープリンセス「シンデレラ」の華やかなアート入り。

価格：1,600円

提供時間帯：ランチ／ディナー

ピーチネクター、クランベリージュース、ミックスベリーピュレ、ストロベリーシロップ、レモンジュース、ソーダ、ミックスベリー、ローズマリー、シュガー、ハチミツ、銀粉

ピーチネクターやクランベリージュース、レモンジュースがベースの「ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」

ソーダのシュワシュワが爽やかなアクセントになっています！

グラスの縁にはシュガーも。

フルーティーなドリンクで、お料理との相性もバッチリです。

クリスマスムードをより盛り上げてくれるコースメニューにスペシャルドリンク。

東京ディズニーランドホテル「カンナ」“ディズニー・クリスマス2025”スペシャルメニューの紹介でした☆

