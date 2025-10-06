¶âÀµ²¸»á¡Ö´ÚÊÆ³ËÆ±ÌÁ¤¬µÞ¿ÊÅª¤Ë¿Ê²½¡Ä´Ú¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ°ÂÁ´¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×
ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥ó¡Ë¹ñÌ³°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î´ÚÊÆ³ËÆ±ÌÁ¤¬µÞ¿ÊÅª¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¡¢´Ú¹ñÆâ¤Î´ØÏ¢ÃÏ°è¤Ê¤É¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¶¼°Ò¤ò²Ã¤¨¤¿¡£¶ËÄ¶²»Â®Ã»µ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò¸ø³«¤¹¤ë¾ì¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¡£
10·î5Æü¡¢Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶â°Ñ°÷Ä¹¤ÏÁ°Æü¡¢Ê¿¾í¡Ê¥Ô¥ç¥ó¥ä¥ó¡Ë¤Ç³«Ëë¤·¤¿ÉðÁõÁõÈ÷Å¸¼¨²ñ¡Ö¹ñËÉÈ¯Å¸-2025¡×¤Î³«ËëµÇ°±éÀâ¤Ç
¡ÖÊÆ´Ú³ËÆ±ÌÁ¤ÎµÞ¿ÊÅª¤Ê¿Ê²½¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë³ËºîÀï»Ø¿Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¶Ë¤á¤Æ´í¸±¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¸½¼Â²½¤·¡¢½¬½Ï¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³Æ¼ï·±Îý¤¬¶¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖºÇ¶á¤âÊÆ¹ñ¤Ï´Ú¹ñ¤ª¤è¤Ó¼þÊÕÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«¤é¤Î·³»ö»ñ»º¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉðÎÏÁý¶¯Á¼ÃÖ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö²æ¡¹¤Ï¡¢´ÚÈ¾Åç¡ÊÄ«Á¯È¾Åç¡Ë¤ª¤è¤Ó¼þÊÕÃÏ°è¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ¹ñ¤ÎÀïÎ¬ÅªÂÇ·â¼êÃÊ¤ÈÄå»¡¼êÃÊ¤ÎÅ¸³«¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÆ°°÷¤·¤¿·³»öÅªÅ¨ÂÐ¹Ô°Ù¤ò¡¢¹ñ²È°ÂÁ´¤ËÂÐ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤ÎÈ¯À¸²ÄÇ½À¤È¤Î´ØÏ¢¤ÎÃæ¤ÇÌÊÌ©¤ËÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¶â°Ñ°÷Ä¹¤ÏÂ³¤±¤Æ¡ÖÌÀ³Î¤ÊÁ¼ÃÖ¤â¹Ö¤¸¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö´Ú¹ñÃÏ°è¤Ç¤ÎÊÆ·³¤ÎÉðÎÏÁý¶¯¤ËÀµÈæÎã¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ËÂÐ¤¹¤ë²æ¡¹¤ÎÀïÎ¬Åª´Ø¿´ÅÙ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²æ¡¹¤ÏÆÃ¼ì»ñ»º¤ò¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦·Á¤Ç¼çÍ×¤Ê´Ø¿´É¸Åª¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¶â°Ñ°÷Ä¹¡ÖÅ¨¤Ï¡¢¼«¤é¤Î°ÂÊÝ´Ä¶¤¬¤É¤ÎÊý¸þ¤Ø¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÅöÁ³¤Ê¤¬¤é½ÏÎ¸¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÎÎÅÚ¤¬²Ì¤¿¤·¤Æ°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢Èà¤é¼«¿È¤¬È½ÃÇ¤¹¤Ù¤ÌäÂê¤À¡×¤È°Ò³Å¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤¬ÃÏ°è½ô¹ñ¤Î°ÂÁ´¾å¤Î·üÇ°¤ò¸øÁ³¤ÈÌµ»ë¤·¡¢´í¸±¤ÊÉðÎÏÁý¶¯¹Ô°Ù¤ò°ú¤Â³¤¶¯¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ÎÈ¯Å¸¤Ï¡¢²æ¡¹¤ò¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤ò½üµî¤·¡¢ÎÏ¤Î¶Ñ¹Õ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÁê±þ¤Î·³»ö¡¦µ»½ÑÅªÁ¼ÃÖ¤Î¼Â¹Ô¤Ø¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¶î¤êÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅ¸¼¨²ñ¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢³ËÍÞ»ßÎÏ¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ëÄ«Á¯¤Î·³»öÎÏ¹½Â¤¤òÉÔÃÇ¤Ë¸½Âå²½¡¦¹âÅÙ²½¤·¤Æ¤¤¿½ÅÂç»ö¶È¤ÎºÇ¿·¤ÎÀ®²Ì¤¬·ë½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ã»µ÷Î¥ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊSRBM¡ËKN-23¤Ë¶ËÄ¶²»Â®ÃÆÆ¬¤òÅëºÜ¤·¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡Ö²ÐÀ±¡Ê¥Õ¥¡¥½¥ó¡Ë11¥Þ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥í¥·¥¢¤Î3M-54E½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë»÷¤¿³°·Á¤ÎÄ¶²»Â®½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢ÂÐÀø¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢ÂçÎ¦´ÖÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊICBM¡Ë¡Ö²ÐÀ±18·¿¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö²ÐÀ±19·¿¡×¤Ê¤É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃ¤Ë¤³¤ÎÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö²ÐÀ±11¥Þ¡×¤Ï¡¢KN-23¤Î°ÂÄê¤·¤¿È¯¼ÍÂÎ¤Ë¶ËÄ¶²»Â®ÃÆÆ¬¤òÅëºÜ¤·¤¿·Á¤Ç²þÎÉ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡Ö²ÐÀ±11¥Þ¡×¤ÎÈô¹ÔÆÃÀ¤Ê¤É¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢HGV¡Ê¶ËÄ¶²»Â®³ê¶õÂÎ¡ËÃÆÆ¬¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤«¤é¡¢¥Þ¥Ã¥Ï5°Ê¾å¤ÎÂ®ÅÙ¤ÇÄã¶õÈô¹Ô¤·¡¢´ÚÊÆ¤ÎÂÐ¶õËÉ¸æÌÖ¤ò²óÈò¤·¤Æ¼çÍ×É¸Åª¤ò¹¶·â¤¹¤ëÁÀ¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ï¡¢ËÉ±Ò»º¶ÈÇîÍ÷²ñ¤ËÎà»÷¤¹¤ëÉðÁõÁõÈ÷Å¸¼¨²ñ¤ò3Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ºÅ¤·¡¢Éð´ïÂÎ·Ï¤ÎÈ¯Å¸¤ò¸Ø¼¨¤¹¤ë°ìÊý¡¢´Ú¹ñ¤ÈÊÆ¹ñ¤ò°Ò³Å¤Ç¤¤ëÉð´ï¤òÁíÆ°°÷¤·¤Æ¡¢´ÚÈ¾Åç¼þÊÕ¤Ç¤ÎÊÆ·³³èÆ°¤ò¤±¤óÀ©¤·¡¢ÂÐÊÆ¸ò¾ÄÎÏ¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë°Õ¿Þ¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤ë¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ï2023Ç¯¤«¤é¡Ö¹ñËÉÈ¯Å¸¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤ÎÉðÁõÁõÈ÷Å¸¼¨²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¤Ë¤Ï2021Ç¯¤Ë¡Ö¼«±Ò-2021¡×¤ÈÂê¤·¤¿¡Ö¹ñËÉÈ¯Å¸Å¸¼¨²ñ¡×¤ò³«¤¤¤¿¡£