ÊÆ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×³¦¤Î²¯ËüÄ¹¼ÔÂçÊª¤ÎË×Íî¡Ä»ÊË¡¡ÖÃ±¤Ê¤ëÇã½Õ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
ÊÆ¹ñ¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×³¦¤ÎÂçÊª¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ê¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¡È¥Ç¥£¥Ç¥£¡É¡¦¥³¥à¥º¡Ê55¡Ë¤¬Çä½Õ¶¯Í×¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÄ¨Ìò4Ç¯2·î¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ²»³Ú¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶ÈÁ´ÈÌ¤Ç²¯ËüÄ¹¼Ô¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¥³¥à¥º¤ÎË×Íî¤Ë¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¾×·âÅª¤Ê±¿Ì¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
10·î3Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¡ÊNYT¡Ë¤äAPÄÌ¿®¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯ÆîÉôÏ¢Ë®ÃÏºÛ¤Î¥¢¡¼¥ë¥ó¡¦¥¹¥Ö¥é¥Þ¥Ë¥¢¥ó¡ÊArun Subramanian¡ËÈ½»ö¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÀë¹ð¸øÈ½¤Ç¡¢¥³¥à¥ºÈï¹ð¤ËÄ¨Ìò50·î¤È5Ç¯´Ö¤ÎÊÝ¸î´Ñ»¡¤òÌ¿¤¸¤¿¡£
¥¹¥Ö¥é¥Þ¥Ë¥¢¥óÈ½»ö¤Ï¡Ö½÷À¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ºñ¼è¤ÈË½ÎÏ¤Ë¼Â¼ÁÅª¤ÊÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò²Ã³²¼Ô¤ÈÈï³²¼Ô¤ÎÁÐÊý¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÁêÅö¤Ê·º´ü¤¬É¬Í×¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤¿¤À¤·¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬¼«ÎÏ¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê»ö¶È²È¤È¤·¤Æ¡¢Á´À¤³¦¤ÎÍ¿§¿Í¼ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò´Þ¤àÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë³×¿·¤È¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿»ö¼Â¤â¹ÍÎ¸¤·¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÈ½»ö¤Ï¡¢¥³¥à¥ºÈï¹ð¤ÎÊÛ¸îÃÄ¤¬¼çÄ¥¤·¤¿¡Ö¤¿¤À¤Î¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿Çã½Õ¼Ô¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÏÀÍý¤òÂà¤±¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÃ±¤Ê¤ëÇã½Õ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤ò¶â¤ÇÁÈ¿¥¤·¤¿¡×¤È¶¯¤¯»ØÅ¦¤·¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯¤ÎÏ¢Ë®ÁÜºº³«»Ï°Ê¹ß¤Ë¤â½÷À¤òË½¹Ô¤·¤¿»ö·ï¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¥³¥à¥º¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊË½ÎÏÀ¤òÈóÆñ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¥³¥à¥ºÈï¹ð¤Ï¡¢7·î¤ÎÇæ¿³ºÛÈ½¤Ç¡ÖÇä½Õ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Í¢Á÷¡×2·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍºáÉ¾·è¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤¿¤À¤·Çä½Õ¶¯Í×2·ï¤ÈÈÈºáÁÈ¿¥³èÆ°¡ÊRacketeering¡Ë¶¦ËÅÍÆµ¿¤Ê¤É»Ä¤ê3·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌµºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Íºá¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¯¡¦¥ª¥Õ¡ÊFreak Offs¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤ò³«¤¡¢Îø¿Í¤È¸Û¤ï¤ì¤¿ÃËÀ¤¿¤Á¤ÎÀ¹Ô°Ù¤Î¤¿¤á¤ËÎ¹¹ÔÆüÄø¤òÄ´À°¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÈÈºá¤Ï¡Ö¥Þ¥óË¡¡Êthe Mann Act¡Ë¡×°ãÈ¿¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£1910Ç¯¤ËÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¥Þ¥óË¡¤Ï¡¢Çä½Õ¤ä¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤Ê¤ÉÉÔÆ»ÆÁ¤ÊÌÜÅª¤Ç½÷À¤ò½£¶¤ò±Û¤¨¤Æ°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò½èÈ³ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥à¥ºÈï¹ð¤ÏºòÇ¯9·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¹´¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉþÌòÃæ¤ËÌÏÈÏÅª¤Ê¹ÔÆ°¤ò¸«¤»¤ì¤Ð¸º·º¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢2028Ç¯Ãæ¤Ë½Ð½ê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¥³¥à¥ºÈï¹ð¤Ï12Ê¬´Ö¤ÎºÇ½ªÄÄ½Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤ª¤¾¤Þ¤·¤¯¡¢ÃÑ¤º¤Ù¤¡¢ÉÂÅª¤Ê¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ºÛÈ½´±¤Ë»üÈá¤òÁÊ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÂº·É¤¹¤ëºÛÈ½Ä¹¤Ë»üÈá¤òº©´ê¤¹¤ë¡£Ã¯¤¬²¿¤È¸À¤ª¤¦¤È¤â¡¢»ä¤Ï¿´¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÊÛ¸îÃÄ¤Ï¥³¥à¥ºÈï¹ð¤ò»üÁ±²È¤Ç¤¢¤ê¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍ¿¤¨¤ë»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿11Ê¬´Ö¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤òÄó½Ð¤·¡¢¥³¥à¥ºÈï¹ð¤ÏÎÞ¤ò¸«¤»¤Æ¤¹¤¹¤êµã¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥Õ¡¦¥À¥Ç¥£¡×¡Ö¥Ç¥£¥Ç¥£¡×¤È¤¤¤¦³èÆ°Ì¾¤Ç¤è¤ê¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤ë¥³¥à¥ºÈï¹ð¤Ï¡¢1990Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¥Ð¥Ã¥É¥Ü¡¼¥¤¡¦¥ì¥³¡¼¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÊÆ¹ñ¥¤¡¼¥¹¥È¥³¡¼¥¹¥È¡¦¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿ÍÊª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢°áÎÁ¡¦¼òÎà¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É³ÆÊ¬Ìî¤Ë»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¡¢²¯ËüÄ¹¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¿ôÇ¯Á°¤«¤éÀÅªË½¹Ô¤ª¤è¤ÓÇä½Õ´ØÏ¢¤ÎÌ±»öÁÊ¾Ù¤ËÁê¼¡¤¤¤Ç´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï¸µÎø¿Í¥¥ã¥·¡¼¤µ¤ó¤ò¥Û¥Æ¥ë¤ÎÏ²¼¤ÇË½¹Ô¤¹¤ë±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Ë×Íî¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
NYT¤Ïº£²ó¤ÎÈ½·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤«¤Ä¤Æ²»³Ú³¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¡¢¼«¤é¤ÎÌ¾À¼¤ò¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë³èÍÑ¤·¤¿ÃË¤Ë²¼¤µ¤ì¤¿¾×·âÅª¤Ê±¿Ì¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£