【漫画】本編を読む
X(µìTwitter)¤ÇËèÆü23»þÈ¾¡Á¹¹¿·Ãæ¤Î¤Í¤³¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¤Í¤³¤ª¤¸¡×¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤Ëíà¤«¤ì¤ÆÅ¾À¸¤·¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤ï¤¤¤¤»ÒÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°À¤¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Î»ÄÁü(Çö¤é¤·¤Æ¤¤¤ë)¤È»ÒÇ¤Î¤æ¤ë¤«¤ï(ÌÜ¤¬¤¤å¤ë¤ë¤ó)¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥³¥á¥Ç¥£¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¡¢Æü¡¹¡¢¿ôËü¤¤¤¤¤Í¤¬ÆÏ¤¯¤Û¤É¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÌ¡²è¤À¡£º£²ó¤Ï¡¢ºî¼Ô¤Î¤ä¤¸¤Þ( @yajima_en)¤µ¤ó¤Ë¥³¥á¥Ç¥£Ì¡²è¡Ö¤Í¤³¤ª¤¸¡×½ÐÀ¸¤ÎÏÃ¤äº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¡£
ºî¼Ô¤Î¤ä¤¸¤Þ¤µ¤ó¤¬Ì¡²è¤òÉÁ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤ÎÁ°¤Ç³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡ÖÅ·ºÍ¤À¡ª¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤À¤½¤¦¤À¡£
2023Ç¯2·î5Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿½é¤á¤Æ¤Î¡Ö¤Í¤³¤ª¤¸¡×¤Ï¡¢¥»¥ê¥Õ¤¬¡Ö¡¦¡¦¡¦!?¡×¤À¤±¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢5.4Ëü¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Ä¤Ä¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤Í¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È°Ê³°¡¢²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ä¤¸¤Þ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤É¤¦¤¹¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÈ¿±þ¤ò¥ê¥×Íó¤Ç³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ëµ¯¤¤¿¤é³Ú¤·¤¤¤³¤È¤òËèÆü¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
Ì¡²èÀ©ºî¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ä¤¸¤Þ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤êµ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¨¥Ã¥Á¤ÊÅ¸³«¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤µ¤»¤ë¤È°ìµ¤¤Ë·ù°´¶¤¬½Ð¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ëè²ó¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â¸«¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÁ¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤â²¿ÅÙ¤âÆÉ¤ßÄ¾¤·¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¥ê¥×¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡Ö¤Í¤³¤ª¤¸¡×¤¬´°À®¤¹¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ä¤¸¤Þ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Î¥»¥ó¥¹¤Ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÊÖ»ö¤ò¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö»Ò¶¡¤Ë¤µ¤ì¤¿¼ÁÌä¤ËÂå¤ï¤ê¤ËÅú¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Æ¸æ¤µ¤ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤¤Åú¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ç¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾ï¤ËÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Ú¹ñ¸ìÈÇ¤ä±Ñ¸ìÈÇ¤Ë¤Þ¤ÇËÝÌõ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëËÜºî¡Ö¤Í¤³¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¤ª¤¸¤µ¤óŽ£¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§¤ä¤¸¤Þ(@yajima_en)
