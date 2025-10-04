ワイルドカードシリーズ2連勝で勢い

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は3日（日本時間4日）、4日（同5日）から始まるフィリーズとの地区シリーズを前に記者会見に臨んだ。第1戦での先発が決まっている大谷翔平投手に続き、第2戦でブレイク・スネル投手、第3戦で山本由伸投手が先発することを明かした。

第1戦は4日（同5日）に行われ、大谷が先発することが既に発表されていた。第2戦は6日（同7日）に行われ、レッズとのワイルドカードシリーズ第1戦で7回2失点の好投を見せたスネルを中5日で投入する。

さらに、本拠地に戻って8日（同9日）に行われる第3戦は、山本が先発。6回2/3を2失点（自責0）でワイルドカードシリーズ突破に導いたレッズとの第2戦から中6日での登板となる。また、通算223勝を挙げて今季限りで現役引退するクレイトン・カーショー投手もロースターに登録することを明言した。

レギュラーシーズンではフィリーズと4月と9月に2度の3連戦で対戦し、2勝4敗と負け越している。第1戦で先発する大谷は9月16日（同17日）に5回無安打無失点という好投を見せたが、継投したブルペン陣がつかまって同試合は逆転負けを喫していた。（Full-Count編集部）