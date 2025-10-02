Microsoft¤äGoogle¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂçÈ¾¤ò²á¤´¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬Áª¤Ö¡Ö½¨°ï¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥Ã¥»¥¤10Áª¡×
¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂçÈ¾¤òMicrosoft¤ÈGoogle¤Ç²á¤´¤·¡¢2018Ç¯¤«¤é¤Ï¼«¤é¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ê¥ó¥Á»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¿ôÀéËÜ¤â¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ØÏ¢¤Î¥Ö¥í¥°¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê¥ê¥ó¥Á»á¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ò·Áºî¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥Ã¥»¥¤10Áª¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
The Software Essays that Shaped Me · Refactoring English
¢¡1¡§¡ÈThe Joel Test: 12 Steps to Better Code¡É by Joel Spolsky(¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¹¥Ý¥ë¥¹¥¡¼Ãø¡Ø¥¸¥ç¥¨¥ë¥Æ¥¹¥È¡§¤è¤êÎÉ¤¤¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤Î12¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù)
¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¹¥Ý¥ë¥¹¥¡¼»á¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ö¥í¥¬¡¼¤Î1¿Í¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¥ê¥ó¥Á»á¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ó¤Ê¥¹¥Ý¥ë¥¹¥¡¼»á¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡Ö¥¸¥ç¥¨¥ë¥Æ¥¹¥È¡×¤È¤Ï¡¢¸ÛÍÑ¼ç¤¬¼«¼Ò¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤É¤ì¤À¤±Åê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¼«Ìä¤¹¤ë¤¿¤á¤Î12¸Ä¤Î¼ÁÌä¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¡£¼ÁÌä¤ÎÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
1¡§¥½¡¼¥¹´ÉÍý¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
2¡§¥ï¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¥Ó¥ë¥É¤òºîÀ®¤Ç¤¤ë¤«¡©
3¡§ËèÆü¥Ó¥ë¥É¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
4¡§¥Ð¥°¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤Ï¤¢¤ë¤«¡©
5¡§¿·¤·¤¤¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤¯Á°¤Ë¥Ð¥°½¤Àµ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
6¡§ºÇ¿·¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤¢¤ë¤«¡©
7¡§»ÅÍÍ½ñ¤Ï¤¢¤ë¤«¡©
8¡§¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤ÎÏ«Æ¯´Ä¶¤ÏÀÅ¤«¤µ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
9¡§¤ª¶â¤ÇÇã¤¨¤ëºÇ¹â¤Î¥Ä¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
10¡§¥Æ¥¹¥¿¡¼¤Ï¤¤¤ë¤«¡©
11¡§¿·¤·¤¤ºÎÍÑ¸õÊä¼Ô¤ÏÌÌÀÜÃæ¤Ë¥³¡¼¥É¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
12¡§Ï²¼¤Î¥æ¡¼¥¶¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡©
¤³¤ì¤é¤Î¼ÁÌä¤ÎÃæ¤Ë¤Ï»þÂåÃÙ¤ì¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½ÅÍ×¤Ê¤Î¤ÏÁ´ÂÎ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡Ö³«È¯¼Ô¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡×¡Ö³«È¯¼Ô¤Î»þ´Ö¤È½¸ÃæÎÏ¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¥ë¥¹¥¡¼»á¤¬2000Ç¯¤Ë¤³¤Î¥Ö¥í¥°¤ò½ñ¤¤¤¿Åö»þ¡¢Ã¯¤â¤¬½ÏÎý¤·¤¿³«È¯¼Ô¤¬µ®½Å¤Ê¥ê¥½¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ê¥ó¥Á»á¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¸¥ç¥¨¥ë¥Æ¥¹¥È¤Ç¹âÆÀÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¸ÛÍÑ¼ç¤òÃµ¤·µá¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÛÍÑ¼ç¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÃÏ¿Þ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¸¥ç¥¨¥ë»á¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¹¥Ý¥ë¥¹¥¡¼»á¤Î¥³¥é¥à¤Ï¡ÖJoel on Software¡×¤È¤¤¤¦½ñÀÒ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡2¡§¡ÈParse, don¡Çt validate¡É by Alexis King(¥¢¥ì¥¯¥·¥¹¡¦¥¥ó¥°Ãø¡Ø²òÀÏ¤»¤è¡¢¸¡¾Ú¤¹¤ë¤Ê¡Ù)
¤³¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤ÏHaskell·¿¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëºÝ¡¢É¬¤º¿·¤·¤¤¥¿¥¤¥×¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¢¥×¥ê¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢°°Õ¤Î¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼Ì¾¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ë°°Õ¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥É¤òËä¤á¹þ¤ó¤À¤ê¡¢¿ô½½²¯Ê¸»ú¤â¤ÎÊ¸»úÎó¤òËä¤á¹þ¤ó¤Ç¥µ¡¼¥Ð¡¼¥ê¥½¡¼¥¹¤ò¸Ï³é¤µ¤»¤¿¤ê¤¹¤ë»öÎã¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£´Ø¿ô¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤òÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿°°Õ¤Î¤¢¤ë¹Ô°Ù¤«¤éÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤Î¤³¤È¡£¥ê¥ó¥Á»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¤¥é¤Îµ¡Ç½¤¬¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤È¿®ÍêÀ¤Î¸þ¾å¤Ë¤É¤ì¤Û¤ÉÌòÎ©¤Ä¤«¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(PDF¥Õ¥¡¥¤¥ë)¢¡3¡§¡ÈNo Silver Bullet - Essence and Accident in Software Engineering¡É by Fred Brooks(¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹Ãø¡Ø¶ä¤ÎÃÆ´Ý¤Ï¤Ê¤¤ ¡½ ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹©³Ø¤ÎËÜ¼Á¤È¶öÁ³¡Ù)
¤³¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëºî¶È¤ò¡ÖËÜ¼ÁÅª¤ÊÊ£»¨¤µ¡×¤È¡Ö¶öÈ¯Åª¤ÊÊ£»¨¤µ¡×¤Î2¤Ä¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖËÜ¼ÁÅª¤ÊÊ£»¨¤µ¡×¤È¤Ï¡¢¥Ä¡¼¥ë¤ä¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Î¼ïÎà¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ÂÐ¤Ë¼Â¹Ô¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤ºî¶È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Î¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ò·×»»¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡×¤òºîÀ®¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î·×»»¼°¤òÄêµÁ¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶ËÃ¼¤Ê¥±¡¼¥¹¤òÌÖÍå¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Ä¡¼¥ë¤ä¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯É¬Í×¤Êºî¶È¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¶öÈ¯Åª¤ÊÊ£»¨¤µ¡×¤Ï¡¢¥á¥â¥ê¥ê¡¼¥¯¤Ø¤ÎÂÐ½è¤ä¥³¡¼¥É¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¤¥ëÂÔ¤Á¡¢¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£À½¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Î»È¤¤Êý¤Î¸¡Æ¤¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¾¤¹¤Ù¤Æ¤Îºî¶È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥Ä¡¼¥ë¤È¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¥ê¥½¡¼¥¹¤¬½¼¼Â¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢¶öÈ¯Åª¤ÊÊ£»¨¤µ¤ËÈñ¤ä¤¹»þ´Ö¤Ï¸º¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÁ°Äó¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹»á¤Ï¥Ä¡¼¥ë¤ä¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤¬¤¤¤«¤Ê¤ë¿ÊÊâ¤ò¿ë¤²¤è¤¦¤È¤â¡¢³«È¯¼Ô¤ÎÀ¸»ºÀ¤ò10ÇÜ¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¸½Âå¤Î¥³¡¼¥ÉÀ¸À®AI¤Ï¤³¤Î¼çÄ¥¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥ó¥Á»á¤Ï¡ÖAI¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤òÇÓ½ü¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹»á¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃê¾Ý²½¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âËÜ¼ÁÅª¤ÊÊ£»¨¤µ¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¿Í´Ö¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´õË¾¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡4¡§¡ÈChoices¡É by Joel Spolsky(¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥¹¥Ý¥ë¥¹¥¡¼Ãø¡ØÁªÂò¡Ù)
¤³¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎºîÀ®¤È¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëÈùÌ¯¤Ê¥³¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥¹¥Ý¥ë¥¹¥¡¼»á¤Ï¡ÖÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë·èÃÇ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ï²¿¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¡¢·èÃÇ¤ò²¼¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ÏÉ¬¤º¤·¤â°¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬²¼¤¹¤Ù¤·èÃÇ¤Î¿ô¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤è¤¦¾ï¤ËÅØ¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤«¤±¤ëÉéÃ´¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥ó¥Á»á¤Ï¡¢¡Ö¥¸¥ç¥¨¥ë»á¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ï¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥Þ¥ó¥É¥é¥¤¥ó¤äÂ¾¤Î³«È¯¼Ô¤¬»ä¤¬½ñ¤¤¤¿´Ø¿ô¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤¹»þ¤Ê¤É¡¢¿Í¡¹¤¬»ä¤Î¥³¡¼¥É¤Ë¿¨¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¡¢»ä¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¸¥ç¥¨¥ë»á¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë·èÄê¤ò¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤ò²óÈò¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡5¡§¡ÈApplication compatibility layers are there for the customer, not for the program¡É by Raymond Chen(¥ì¥¤¥â¥ó¥É¡¦¥Á¥§¥óÃø¡Ø¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¸ß´¹À¥ì¥¤¥ä¡¼¤Ï¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÜµÒ¤Î¤¿¤á¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡Ù)
¥ì¥¤¥â¥ó¥É¡¦¥Á¥§¥ó»á¤ÏMicrosoft Windows¥Á¡¼¥à¤ÇºÇ¤âÄ¹¤¯ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë³«È¯¼Ô¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤Ë¤ÏWindows¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ÎÎò»Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ±×¤Êµ»ö¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥ê¥ó¥Á»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ»×¤¤½Ð¿¼¤¤¤Î¤¬¡¢Windows Vista¤Î¸ß´¹¥â¡¼¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤³¤Îµ»ö¤À¤È¤Î¤³¤È¡£
¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥Á¥§¥ó»á¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¸µ¡¹Windows XP¤ÈWindows Server 2003¸þ¤±¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Windows Vista¤À¤ÈÆ°ºî¤ËÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤òWindows XP¸ß´¹¥â¡¼¥É¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤ÈÌäÂê¤Ê¤¯µ¡Ç½¤¹¤ë¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Windows Vista¤Ç¼Â¹Ô¤·¤¿ºÝ¤Ë¼«Æ°Åª¤ËWindows XP¸ß´¹¥â¡¼¥É¤ÇÆ°ºî¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥é¡¼¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¥§¥ó»á¤Ï¤³¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉáÃÊ¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÁ°¤ÎÊâÆ»¤Ë¥´¥ß¤ò¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ËèÄ«³«Å¹¤¹¤ë¤ÈÃ¯¤«¤¬¥´¥ß¤òÁÝ¤½¸¤á¤Æ¥´¥ßÈ¢¤Ë¼Î¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤Ç¤âÆüÍËÆü¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤¬³«¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥´¥ß¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÆüÍËÆü¤â¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥ó¥Á¤Ï¡¢¥Á¥§¥ó»á¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¼çÄ¥¤Ë¤ÏÆ±°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¤³¤ÎÈæÓÈ¤ÏÌÌÇò¤¯¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¾å¤Ç¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡6¡§¡ÈDon¡Çt Put Logic in Tests¡É by Erik Kuefler(¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¡¼¥Õ¥é¡¼Ãø¡Ø¥Æ¥¹¥È¤Ë¥í¥¸¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¡Ù)
¥¯¡¼¥Õ¥é¡¼»á¤Ï¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÃ±ÂÎ¥Æ¥¹¥È(¥æ¥Ë¥Ã¥È¥Æ¥¹¥È)¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Î¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥É¤Ë±é»»»Ò¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤ê¥ë¡¼¥×¤ä¾ò·ïÊ¸¤ò´Þ¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢ÈùÌ¯¤Ê¥Ð¥°¤¬Ê¤¤¤±£¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥É¤ÏÀ½ÉÊ¥³¡¼¥É¤È°Û¤Ê¤ê¡¢½ÀÆðÀ¤è¤ê¤â¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æþ½ÐÎÏ¤Î¥Ú¥¢¤ò·×»»¤¹¤ë¥í¥¸¥Ã¥¯¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ñÂÎÅª¤Ëµ½Ò¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ê¥ó¥Á»á¤Ï¼«¤é¤Î¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥É¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¯¡¼¥Õ¥é¡¼»á¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¥¥ã¥ê¥¢¤òÄÌ¤·¤Æ¤Ò¤É¤¤¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¥ê¥ó¥Á»á¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ê¥Ã¥¯»á¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥É¤òËÜÈÖ¥³¡¼¥É¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥É¤ÈËÜÈÖ¥³¡¼¥É¤ÏÌÜÅª¤âÀ©Ìó¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Í¥¤ì¤¿¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥É¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤âÌÀ³Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥É¼«ÂÎ¤Ë¤ÏÆÈ¼«¤Î¥Æ¥¹¥È¥³¡¼¥É¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Àµ³ÎÀ¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÊýË¡¤Ï¸¡ºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥Æ¥¹¥È¤ÏÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°ºî¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ê£»¨¤µ¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¾éÄ¹À¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡7¡§¡ÈA little bit of plain Javascript can do a lot¡É by Julia Evans(¥¸¥å¥ê¥¢¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹Ãø¡Ø¾¯¤·¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊJavaScript¤ÇÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ù)
¥ê¥ó¥Á»á¤Ï¥¥ã¥ê¥¢ºÇ½é¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¥¢¥×¥ê¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¥µ¡¼¥Ð¡¼¤Î¥³¡¼¥É¤·¤«½ñ¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢HTML¤äJavaScript¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï2017Ç¯¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£ ¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É³«È¯¤òËÜ³ÊÅª¤Ë³Ø¤Ó»Ï¤á¤¿Åö½é¡¢¥ê¥ó¥Á»á¤ÏJavaScript¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ë¤è¤Ã¤ÆµóÆ°¤¬°Û¤Ê¤ë»¨Â¿¤Ê¸À¸ì¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î·çÅÀ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤Ù¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊJavaScript¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹»á¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÆÉ¤ó¤ÇJavaScript¤Î²ÄÇ½À¤òÃÎ¤ê¡¢»î¤·¤Ë¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ä¥Ó¥ë¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢Node.js¤Ê¤É¤ò»È¤ï¤º¤ËJavaScript¤Î¤ß¤Ç¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢°Õ³°¤Ë¤â¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤è¤ê¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥ê¥ó¥Á»á¤Ï¡¢¡ÖJavaScript¤ËÂÐ¤¹¤ë»ä¤ÎÊÐ¸«¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½Âå¤ÎJavaScript¤Ï¤«¤Ê¤êÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ö¥é¥¦¥¶¤Ï¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹´Ö¤Ç°ì´Ó¤·¤¿Æ°ºî¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Èµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2020Ç¯°Ê¹ß¡¢¿·¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËJavaScript¥Õ¥ì¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ä¥Ó¥ë¥É¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÅý¹ç¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÅÙ¤â¸å²ù¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡8¡§¡ÈChoose Boring Technology¡É by Dan McKinley(¥À¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼Ãø¡ØÂà¶þ¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÁª¤Ö¡Ù)
¼Â¤Ï¥ê¥ó¥Á»á¤Ï¡¢¤³¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò¼ÂºÝ¤ËÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢°úÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¤À¤±¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î¹Í¤¨¤ÏÈó¾ï¤ËÄ¾´¶Åª¤ËÍý²ò¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡¢ÆÉ¤àÉ¬Í×¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Ã¥¥ó¥ê¡¼»á¤Î¼çÄ¥¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»Ï¤á¤ë¤ÈÏÃÂê¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò»È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¿·¤·¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤Ï¥Ð¥°¤ä¼åÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÁø¶ø¤¹¤ë¤È¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢»È¤¤¸Å¤µ¤ì¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÏÂà¶þ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Áø¶ø¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¹¤Ç¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³«È¯»þ¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢¡9¡§¡ÈI¡Çve locked myself out of my digital life¡É by Terence Eden(¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¤¡¼¥Ç¥óÃø¡Ø¥Ç¥¸¥¿¥ë¥é¥¤¥Õ¤«¤éÄù¤á½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù)
¥¤¡¼¥Ç¥ó»á¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃø¤ï¤·¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ê¥ó¥Á»á¤¬ÆÃ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤À¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¥¤¡¼¥Ç¥ó»á¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¼«Âð¤ËÍë¤¬Íî¤Á¤Æ»ý¤ÁÊª¤¬¤¹¤Ù¤ÆÇË²õ¤µ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦»×¹Í¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤òÊÝÂ¸¤¹¤ë¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥ó¥Á»á¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤òÂçÎ¦¤ò¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÍÑ¥É¥é¥¤¥Ö¤ËÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¾ï¤Ë°ÂÁ´¤Ç¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¡Ö¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¹¤Ù¤ÆÆ±»þ¤Ë¾ÃÌÇ¤µ¤»¤«¤Í¤Ê¤¤¤¢¤é¤æ¤ë¶¼°Ò¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¥ê¥ó¥Á»á¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬ºÒ³²¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤Î¤ò¼ê½õ¤±¤¹¤ë¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥á¡¼¥ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä½êÍ¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¤ÈÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥ó¥¹»á¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤òÆÉ¤ó¤Ç°ÊÍè¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ó¥¹¤¬ÀâÌÀ¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²óÉü¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡10¡§Brad Fitzpatrick on parsing user input(¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯»á¤Ë¤è¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼ÆþÎÏ¤Î²òÀÏ)
¤³¤ì¤Ï¸·Ì©¤Ë¸À¤¦¤È¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖCoders at Work ¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Îµ»¤ò¤á¤°¤ëÃµµá¡×¤È¤¤¤¦½ñÀÒ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¼¤Ø¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ÂÐ¾Ý¼Ô¤Î1¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯»á¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¿½¹þ½ñ¤Ë¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¥Ï¥¤¥Õ¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡£¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤¦¤Þ¤¯ºï½ü¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡£¿ô»ú¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò¤¢¤ì¤³¤ì»Ø¿Þ¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥Á»á¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥§¥Ö¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÅ½¤êÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡Ø¥«¥Ã¥³¤ä¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¤â¤Ã¤È¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¥«¥Ã¥³¤Î¤»¤¤¤ÇÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬ÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¡¢¤½¤Î¾å¤Ç¡Ø¥«¥Ã¥³¤Ï»È¤¨¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÈÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¼«Ê¬¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÇÆþÎÏ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òºîÀ®¤·¡¢Í½´ü¤·¤Ê¤¤Ê¸»ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¥Õ¥£¥Ã¥Ä¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯»á¤Î¡Ø¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÉÔÍ×¤Ê¤â¤Î¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£