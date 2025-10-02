この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

手もみセラピスト・音琶麗菜氏が紹介！【膝・股関節が悪い人】『膝痛・腰痛ある人はマッサージよりもコレやって！膝が若返る手もみセラピー！』

動画「【膝・股関節が悪い人】膝痛・腰痛ある人はマッサージよりもコレやって！膝が若返る手もみセラピー！」が話題となっている。発信者は手もみセラピスト・音琶麗菜氏。動画では、手を揉むケアで膝や腰の負担に向き合う方法を示し、日常に取り入れやすいセルフケアの選択肢を提示している。



音琶氏は「手を揉むことは内臓の血液やリンパの巡りを整え、自己治癒力を引き出すことができる」と述べ、体の内側から整える視点を強調。整体や鍼に通ってもつらさが戻りやすい人に向けて、まず手もみを併用し、日常動作の負担を軽くする工夫を提案している。



今回の動画では「膝の反射区」「頸椎の反射区」「股関節内側の反射区」の3点を扱う。反射区は点ではなく面として捉えるため、位置が多少曖昧でも取り組みやすいとし、7秒×3～5回を基本に、無理のない圧で行う流れを解説している。首と膝、股関節と膝が相互に影響し合う点にも触れ、首や股関節のケアを合わせて行う意義を整理。



準備としては、手のひらを温めてから行うことを推奨している。まず、爪が長いと押しにくいため短く整える、指が疲れやすい人は道具を利用して負担を減らす、といった実践上の工夫も紹介。入浴中や就寝前など体が温まっている時間帯に行うと変化を感じやすく、こまめに続けやすいと述べている。



押す目安は「1つの反射区につき7秒を3～5回」。これを1日に3～5セットとして、こまめな水分補給を忘れずに巡りを意識する。左右差がある場合は痛みを感じやすい側を中心に、呼吸を止めずに静かに圧をかけると取り組みやすい。継続の目安は少なくとも1か月として、生活リズムに合わせて無理なく続けるスタイルを推している。



内容は全体として、マッサージに頼り切る前に「まず自分の手でできること」を積み上げる発想を示すものだ。3つの反射区の押し方や時間配分、取り組む順序が簡潔にまとまっており、自宅で再現しやすい。さらに詳しい手の当て方や圧のかけ方のコツ、感じ取りたい変化の見どころは動画内で語られているため、実際の手の角度や強さのニュアンスをつかみたい人は本編で確認すると理解が深まる。



今回の動画は、膝や腰の違和感に悩む人にとって自宅で取り入れやすいセルフケアの全体像を学べる内容であり、有用な指針となるはずだ。