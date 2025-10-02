横浜アンパンマンこどもミュージアムでは、2025年10月3日(金)の「アンパンマンの日」に、アニメ「それいけ！アンパンマン」で「アンパンマン」役を務める女優・戸田恵子さんによる絵本のよみきかせを開催します。

1988年10月3日にアニメ放送が始まったことを記念した「アンパンマンの日」

この特別な日に、戸田恵子さんが「アンパンマン」の原点となった絵本『あんぱんまん』をよみきかせが楽しめます。

横浜アンパンマンこどもミュージアム「アンパンマンの日」特別イベント

【開催概要】

日時：2025年10月3日(金) 12:00〜／14:15〜

場所：3Fミュージアム パンこうじょう前ひろば

参加費：無料(別途ミュージアム入館料が必要)

※2・3Fミュージアムへの入館には、日時指定WEBチケットの事前購入が必要です

戸田恵子さんによるよみきかせは、「アンパンマンの日」だけの特別なイベント。

子どもたちにとって、忘れられない思い出になりそうです。

オリジナルサンバイザープレゼント

10月3日「アンパンマンの日」を記念して、2・3Fミュージアムへ入館した方に、「アンパンマン」のオリジナルサンバイザーがプレゼントされます。

サンバイザーをつけて、イベントをさらに楽しめます。

※なくなり次第終了

特別エリア「しってる？ やなせさんとアンパンマン」

開催期間：2025年10月31日(金)まで

「アンパンマン」の原作者である、やなせたかしさんとミュージアムのつながりを紹介する特別エリアが期間限定で登場しています。

やなせさんが手がけた絵本や絵画、『アンパンマンのマーチ』の歌詞などが展示されているほか、全国のアンパンマンこどもミュージアムに寄贈された貴重な原画3点が初めて同時公開されています。

よみきかせ絵本『あんぱんまん』

今回よみきかせされるのは、1973年に「アンパンマン」が初めて登場した絵本『あんぱんまん』

困っている人やお腹を空かせている人がいると、どこからか飛んできて顔を食べさせてくれる、「アンパンマン」の正義のヒーローとしての原点を描いた不朽の名作です。

「アンパンマンの日」という記念すべき日に、本物の「アンパンマン」の声で、物語の原点に触れることができる特別な体験。

ぜひご家族でお出かけしてみてください。

横浜アンパンマンこどもミュージアムで開催される「アンパンマンの日」特別イベントの紹介でした。

©やなせたかし／フレーベル館・TMS・NTV

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 入館した方に、「アンパンマン」のオリジナルサンバイザープレゼント！横浜アンパンマンこどもミュージアム「アンパンマンの日」特別イベント appeared first on Dtimes.