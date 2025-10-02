「夫が若い助産師と」…復職に夫の協力が必要な妻の、複雑な胸中｜助産師と不倫した夫の末路♯16【ママリ】

まいは、最高の産院で出産をし、夫とわが子と3人でしあわせな生活を送っていました。しかし、それから一年後…夫の行動にモヤモヤすることが増えていきます。まいの職場復帰を機に、夫の不倫が明らかになり…。助産師との不倫騒動を描いた作品、ぽん子さんのブログにて掲載中の『助産師と不倫した夫の末路』第16話をごらんください。

まいは、産院での一件から、夫に対して不信感を持つようになります。しかし、復職のことを考えると、夫の協力が必要です。そんなまいの元に、鬼束課長からメールが届き…。

決定的な証拠や確信がある訳ではないものの、まいは夫に対し不信感を持つようになります。

娘の存在を忘れるくらい、助産師との会話に夢中になっていた夫…。その事実を不審に思いながらも、断乳に向けて気持ちを切り替えた、まい。

断乳は、子どもにとっても母親にとっても大きな試練…。娘の寝かしつけなど、これまで以上に夫のサポートが必要ですね。また、まいの元に鬼束課長から、面談について連絡が入ります。いよいよ職場復帰が現実味を増してきました。

復職の日が近づくにつれ、会社で働く「社会人に戻る」というプレッシャーを感じる まい。

まいは復職…娘は保育園へ…。それぞれの場所で、新生活がスタートするのですね。入園準備は全く手伝ってくれなかった夫ですが、断乳ではしっかりとサポートしてもらいたいですね。

「迷惑をかけない人なんかいない」

まいは、出産した産院の助産師と夫が不倫していることを知り、大きなショックを受けました。そんなまいに手を貸してくれたのは、仕事に厳しく、こわいと思っていた、鬼束課長…。



課長は、不倫の証拠を集めたり、夫への制裁を手助けしてくれたりしました。まいにとって、課長の存在は大きな支えになったことでしょう。



まいの復職後、介護のために課長は休職します。まいは課長にかけてもらった「迷惑をかけないで生きている人なんていない」という言葉を、そっくりそのまま課長へと返します。



みんなそれぞれに事情があり、時には周囲の人に迷惑をかけてしまうこともあるでしょう。しかし、自分だけが迷惑をかけているわけではなく、誰しも同じ立場になり得るもの。大事なことは、相手の気持ちを理解しようと歩み寄り、サポートし合うことなのかもしれませんね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）