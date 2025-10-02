チャンネル登録者数83万超の人気YouTuber「午前0時のプリンセス」（ぜろぷり）メンバーのJESSICA（ジェシカ）さんが、2025年9月27日に個人YouTubeを更新。交際10年目を迎える恋人との「記念日デート」の様子を公開した。

「ほんまに私にとってはすごく大事な存在」

千葉のプールで記念日を祝った二人。ランチを食べながら、ジェシカさんがこう語り始めた。

プールではビキニ姿に。付き合い始めた頃は「水着とか全然着てなかった」というジェシカさん。そして、こう語った。

「昔とか全然、ビキニとか当たり前に着いひんし、服とかもとりあえず体型隠せみたいなことが日常というか、そういう毎日を送っていたんですね。でもやっぱり自分の好きなものは大事にしようって思ったし、彼氏が自信を持たせてくれてた。毎日背中を押すみたいなことをわざわざしたわけではないんやけど、一緒にいることによって必然的に自信をくれたし、好きな自分でいていいって思わせてくれたから、ほんまに私にとってはすごく大事な存在でしかないです」

ジェシカさんは照れ笑いしつつ、「ありがとう」とつぶやいていた。

長い交際期間だが、ジェシカさんは「これといっためちゃくちゃ大きい喧嘩もなく過ごせたことにまず感謝」と語った。

二人はサプライズで用意されていたというお祝いのケーキを楽しみながら、「これからも仲良くおろね。自分たちらしく」と笑い合っていた。